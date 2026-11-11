Csökkent az influenzaszerű megbetegedések száma Ukrajnában
Az elmúlt héten 1,6 százalékkal csökkent az akut légúti vírusfertőzések száma Ukrajnában az előző héthez képest. November első hetében a megbetegedések száma 5,7 százalékkal alacsonyabb volt, mint az előző év azonos időszakában. Az országban egyelőre nem tapasztalható a légúti fertőzések intenzív terjedése.
Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központjának tájékoztatása szerint a múlt héten egy influenzás esetet igazoltak Rivne megyében. Az idei járványszezon kezdete óta ez a negyedik laboratóriumilag megerősített influenzafertőzés. A korábbi eseteket Harkiv, Lemberg és Rivne megyében mutatták ki. Mindegyik esetben az A típusú influenzavírust azonosították.
A többi vizsgált mintában a járványidőszakokra jellemző kórokozókat mutatták ki, köztük a SARS-CoV-2-t és más koronavírusokat, a parainfluenza, az adenovírusok, a légúti óriássejtes vírus, valamint a rhinovírusok jelenlétét.
A 2026. november 2–8. közötti időszak adatai:
- Összesen 97 520 ember betegedett meg akut légúti vírusfertőzésben, közülük 40 103 felnőtt és 56 169 gyermek. Ez 1,6 százalékos csökkenést jelent az előző héthez képest.
- 110 koronavírus-fertőzést (COVID-19) igazoltak, 18-cal többet, mint egy héttel korábban.
- 2054 beteget (az összes regisztrált eset 2,1 százalékát) kellett kórházba szállítani, közülük 1256 gyermek volt.
Ukrajna valamennyi régiójában a megbetegedési mutatók a háttérszintnek megfelelő tartományban vannak.
A járványszezon eddigi mérlege
A 2026. szeptember 28. és november 8. közötti időszakban összesen 613 335-en betegedtek meg akut légúti vírusfertőzésben Ukrajnában. Ez 12,8 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Az érintettek körében 519 COVID-19-esetet igazoltak.
Hogyan óvhatjuk meg a gyermekeket a fertőzésektől az iskolában?
Az egészségügyi szakemberek a következő óvintézkedéseket javasolják a szülőknek:
- Tanítsák meg gyermekeiket arra, hogy rendszeresen, legalább 30 másodpercig mossanak kezet szappannal, különösen az utcáról való hazaérkezés és más gyermekekkel való érintkezés után.
- Hívják fel a figyelmet arra, hogy köhögéskor és tüsszentéskor zsebkendővel vagy a könyökhajlattal takarják el a szájukat és orrukat.
- Figyelmeztessék a gyermekeket, hogy piszkos kézzel ne érintsék meg az arcukat.
- Gondoskodjanak a kiegyensúlyozott táplálkozásról, a megfelelő mennyiségű alvásról és a mindennapos szabadtéri sétákról.
- Rendszeresen szellőztessék a lakást.
- A megbetegedések számának növekedése idején lehetőség szerint kerüljék a tömegrendezvényeket.