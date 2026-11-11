Csökkent az influenzaszerű megbetegedések száma Ukrajnában

Az elmúlt héten 1,6 százalékkal csökkent az akut légúti vírusfertőzések száma Ukrajnában az előző héthez képest. November első hetében a megbetegedések száma 5,7 százalékkal alacsonyabb volt, mint az előző év azonos időszakában. Az országban egyelőre nem tapasztalható a légúti fertőzések intenzív terjedése.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központjának tájékoztatása szerint a múlt héten egy influenzás esetet igazoltak Rivne megyében. Az idei járványszezon kezdete óta ez a negyedik laboratóriumilag megerősített influenzafertőzés. A korábbi eseteket Harkiv, Lemberg és Rivne megyében mutatták ki. Mindegyik esetben az A típusú influenzavírust azonosították.

A többi vizsgált mintában a járványidőszakokra jellemző kórokozókat mutatták ki, köztük a SARS-CoV-2-t és más koronavírusokat, a parainfluenza, az adenovírusok, a légúti óriássejtes vírus, valamint a rhinovírusok jelenlétét.

A 2026. november 2–8. közötti időszak adatai:

Összesen 97 520 ember betegedett meg akut légúti vírusfertőzésben, közülük 40 103 felnőtt és 56 169 gyermek. Ez 1,6 százalékos csökkenést jelent az előző héthez képest.

110 koronavírus-fertőzést (COVID-19) igazoltak, 18-cal többet, mint egy héttel korábban.

2054 beteget (az összes regisztrált eset 2,1 százalékát) kellett kórházba szállítani, közülük 1256 gyermek volt.

Ukrajna valamennyi régiójában a megbetegedési mutatók a háttérszintnek megfelelő tartományban vannak.

A járványszezon eddigi mérlege

A 2026. szeptember 28. és november 8. közötti időszakban összesen 613 335-en betegedtek meg akut légúti vírusfertőzésben Ukrajnában. Ez 12,8 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Az érintettek körében 519 COVID-19-esetet igazoltak.

Hogyan óvhatjuk meg a gyermekeket a fertőzésektől az iskolában?

Az egészségügyi szakemberek a következő óvintézkedéseket javasolják a szülőknek:

Tanítsák meg gyermekeiket arra, hogy rendszeresen, legalább 30 másodpercig mossanak kezet szappannal, különösen az utcáról való hazaérkezés és más gyermekekkel való érintkezés után.

Hívják fel a figyelmet arra, hogy köhögéskor és tüsszentéskor zsebkendővel vagy a könyökhajlattal takarják el a szájukat és orrukat.

Figyelmeztessék a gyermekeket, hogy piszkos kézzel ne érintsék meg az arcukat.

Gondoskodjanak a kiegyensúlyozott táplálkozásról, a megfelelő mennyiségű alvásról és a mindennapos szabadtéri sétákról.

Rendszeresen szellőztessék a lakást.

A megbetegedések számának növekedése idején lehetőség szerint kerüljék a tömegrendezvényeket.

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