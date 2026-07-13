Ezek a bogyós gyümölcsök csökkenthetik a szívinfarktus kockázatát

A rendszeres áfonya- és szamócafogyasztás jelentősen mérsékelheti a szívinfarktus kialakulásának kockázatát – erre jutottak a belfasti Királyi Egyetem kutatói a British Heart Foundation által ismertetett vizsgálatban.

A kutatás szerint azoknál a nőknél, akik hetente legalább három adag áfonyát vagy epret fogyasztottak, 34 százalékkal alacsonyabb volt a szívinfarktus kockázata, mint azoknál, akik ritkábban ettek ilyen gyümölcsöket.

A szakemberek ezt elsősorban az antociánoknak tulajdonítják. Ezek a flavonoidok közé tartozó növényi vegyületek adják a bogyós gyümölcsök jellegzetes piros, kék és lila színét, emellett hozzájárulhatnak az erek rugalmasságának megőrzéséhez és a vérnyomás normalizálásához, ami fontos szerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében.

A kutatók szerint az sem kizárt, hogy a flavonoidok kedvező hatásában a bélrendszer is szerepet játszik. Ugyanakkor hangsúlyozzák: az eredmények összefüggést mutatnak, de nem bizonyítják önmagukban az ok-okozati kapcsolatot, ezért a bogyós gyümölcsök fogyasztása az egészséges életmód részeként ajánlható.

Forrás: newsyou.info

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