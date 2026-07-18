Fűszerek, amelyek segítenek megelőzni a magnéziumhiányt
A magnézium az egyik legfontosabb ásványi anyag, amelynek hiánya egyebek mellett kínzó lábszárgörcsöket is okozhat. Egyes fűszernövények azonban hatékonyan megelőzhetik vagy enyhíthetik a kellemetlenségeket.
A magnézium fontos szerepet játszik az idegrendszer és az izmok megfelelő működésében, támogatja az immunrendszert, hozzájárul a pihentető alváshoz, valamint számos anyagcsere-folyamatban is részt vesz. Legfőbb forrásai a diófélék, az olajos magvak, a hüvelyesek és a leveles zöldségek, azonban bizonyos fűszernövények is hozzájárulhatnak a napi bevitel növeléséhez.
Magnéziumban gazdag fűszerek
Bár kizárólag fűszernövényekkel nem tudjuk fedezni a napi magnéziumszükségletünket, rendszeres használatukkal ízletes és természetes módon tudjuk növelni a bevitelt. A Health magazin cikke szerint igen magas magnéziumtartalommal büszkélkedhet:
- a zsálya,
- a fodormenta,
- a kapor,
- a koriander,
- a bazsalikom,
- és a metélőhagyma.
Mennyi magnézium kell naponta?
A magnéziumigény az életkortól függ. Az alábbi táblázatban látható, melyik korosztálynak mennyi magnézium bevitele ajánlott naponta.
Napi ajánlott magnéziumbevitel életkoronként
|Életkor
|Napi ajánlott bevitel nőknek
|Napi ajánlott bevitel férfiaknak
|6 hónapos korig
|50 milligramm
|50 milligramm
|7-12 hónap
|70 milligramm
|70 milligramm
|1-3 év
|150 milligramm
|150 milligramm
|4-6 év
|200 milligramm
|200 milligramm
|7-10 év
|250 milligramm
|250 milligramm
|11-14 év
|350 milligramm
|350 milligramm
|15-18 év
|350 milligramm
|350 milligramm
|19-30 év
|300 milligramm
|350 milligramm
|31-60 év
|300 milligramm
|350 milligramm
|60 év felett
|300 milligramm
|350 milligramm
Fontos tudni ugyanakkor, hogy egyes állapotok és élethelyzetek megnövelhetik a magnéziumszükségletet. A várandós és szoptató nőknek, illetve a nehéz fizikai munkát végzőknek például napi 450 milligramm magnéziumra van szükségük. Ezeken kívül a sok stressz és a rendszeres alkoholfogyasztás 500 milligrammra, a dohányzás pedig 400 milligrammra növeli meg a napi igényt.
Forrás: hazipatika.com
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