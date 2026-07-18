Fűszerek, amelyek segítenek megelőzni a magnéziumhiányt

Kárpátalja.ma Egészség

A magnézium az egyik legfontosabb ásványi anyag, amelynek hiánya egyebek mellett kínzó lábszárgörcsöket is okozhat. Egyes fűszernövények azonban hatékonyan megelőzhetik vagy enyhíthetik a kellemetlenségeket.

A magnézium fontos szerepet játszik az idegrendszer és az izmok megfelelő működésében, támogatja az immunrendszert, hozzájárul a pihentető alváshoz, valamint számos anyagcsere-folyamatban is részt vesz. Legfőbb forrásai a diófélék, az olajos magvak, a hüvelyesek és a leveles zöldségek, azonban bizonyos fűszernövények is hozzájárulhatnak a napi bevitel növeléséhez.

Magnéziumban gazdag fűszerek

Bár kizárólag fűszernövényekkel nem tudjuk fedezni a napi magnéziumszükségletünket, rendszeres használatukkal ízletes és természetes módon tudjuk növelni a bevitelt. A Health magazin cikke szerint igen magas magnéziumtartalommal büszkélkedhet:

  • a zsálya,
  • a fodormenta,
  • a kapor,
  • a koriander,
  • a bazsalikom,
  • és a metélőhagyma.

Mennyi magnézium kell naponta?

A magnéziumigény az életkortól függ. Az alábbi táblázatban látható, melyik korosztálynak mennyi magnézium bevitele ajánlott naponta.

Napi ajánlott magnéziumbevitel életkoronként

ÉletkorNapi ajánlott bevitel nőknekNapi ajánlott bevitel férfiaknak
6 hónapos korig50 milligramm50 milligramm
7-12 hónap70 milligramm70 milligramm
1-3 év150 milligramm150 milligramm
4-6 év200 milligramm200 milligramm
7-10 év250 milligramm250 milligramm
11-14 év350 milligramm350 milligramm
15-18 év350 milligramm350 milligramm
19-30 év300 milligramm350 milligramm
31-60 év300 milligramm350 milligramm
60 év felett300 milligramm350 milligramm

Fontos tudni ugyanakkor, hogy egyes állapotok és élethelyzetek megnövelhetik a magnéziumszükségletet. A várandós és szoptató nőknek, illetve a nehéz fizikai munkát végzőknek például napi 450 milligramm magnéziumra van szükségük. Ezeken kívül a sok stressz és a rendszeres alkoholfogyasztás 500 milligrammra, a dohányzás pedig 400 milligrammra növeli meg a napi igényt.

Forrás: hazipatika.com

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