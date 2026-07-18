Fűszerek, amelyek segítenek megelőzni a magnéziumhiányt

A magnézium az egyik legfontosabb ásványi anyag, amelynek hiánya egyebek mellett kínzó lábszárgörcsöket is okozhat. Egyes fűszernövények azonban hatékonyan megelőzhetik vagy enyhíthetik a kellemetlenségeket.

A magnézium fontos szerepet játszik az idegrendszer és az izmok megfelelő működésében, támogatja az immunrendszert, hozzájárul a pihentető alváshoz, valamint számos anyagcsere-folyamatban is részt vesz. Legfőbb forrásai a diófélék, az olajos magvak, a hüvelyesek és a leveles zöldségek, azonban bizonyos fűszernövények is hozzájárulhatnak a napi bevitel növeléséhez.

Magnéziumban gazdag fűszerek

Bár kizárólag fűszernövényekkel nem tudjuk fedezni a napi magnéziumszükségletünket, rendszeres használatukkal ízletes és természetes módon tudjuk növelni a bevitelt. A Health magazin cikke szerint igen magas magnéziumtartalommal büszkélkedhet:

a zsálya,

a fodormenta,

a kapor,

a koriander,

a bazsalikom,

és a metélőhagyma.

Mennyi magnézium kell naponta?

A magnéziumigény az életkortól függ. Az alábbi táblázatban látható, melyik korosztálynak mennyi magnézium bevitele ajánlott naponta.

Napi ajánlott magnéziumbevitel életkoronként

Életkor Napi ajánlott bevitel nőknek Napi ajánlott bevitel férfiaknak 6 hónapos korig 50 milligramm 50 milligramm 7-12 hónap 70 milligramm 70 milligramm 1-3 év 150 milligramm 150 milligramm 4-6 év 200 milligramm 200 milligramm 7-10 év 250 milligramm 250 milligramm 11-14 év 350 milligramm 350 milligramm 15-18 év 350 milligramm 350 milligramm 19-30 év 300 milligramm 350 milligramm 31-60 év 300 milligramm 350 milligramm 60 év felett 300 milligramm 350 milligramm

Fontos tudni ugyanakkor, hogy egyes állapotok és élethelyzetek megnövelhetik a magnéziumszükségletet. A várandós és szoptató nőknek, illetve a nehéz fizikai munkát végzőknek például napi 450 milligramm magnéziumra van szükségük. Ezeken kívül a sok stressz és a rendszeres alkoholfogyasztás 500 milligrammra, a dohányzás pedig 400 milligrammra növeli meg a napi igényt.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: Getty Images

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →