Tudatos életmód: hogyan legyél önellátó

Az egészségnek és annak megtartásának fontos eleme az étkezés minősége. Lehet vásárolni a piacokon is, de sokszor az sem az igazi.

Több ízben vettem észre, hogy már a helyi piacon megvásárolt szamócától is kipattog a szám, vagy volt olyan eset is, mikor az árusok a retektermesztés fortélyairól csevegtek, azt megvitatva, hogy ki milyen gumónövelővel locsolja a növényeit. Sajnos ez a tendencia a kapitalizmussal csak tovább terjed, a nagyobb, gyorsabb nyereség érdekében a termelők egyre több vegyszerrel kezelik a növényeket. Korábban még én is – mint sokan mások – nagy hangot adtam annak, hogy majd én megveszem a szükséges élelmiszert a családnak. Viszont nem is arról van szó, hogy meg tudjuk-e vásárolni, vagy sem az ételünket. Hanem hogy mit fogyasztunk, és milyen zöldséggel, gyümölccsel etetjük gyermekeinket.

A teljes önellátást a mai modern világban bonyolult lenne megvalósítani, mivel a használati cikkeinket, ruházatunkat legyártani nem egyszerű feladat, és nem is élünk olyan korszakban, hogy erre egyáltalán szükség legyen. Viszont ha az élelmiszerünk egy részét sikerül megtermelni, már azzal is sokat tettünk magunkért. Igaz, ez csak részleges önellátás, de akár a teljes zöldség- és fűszernövény-szükséglet biztosítható saját részre.

Háztartásunkban a szezonális zöldségeket igyekszünk megtermelni. Van ilyenkor már saját retek, spenót, fejes saláta, mángold, leveles kel és újhagyma. Ezenkívül ültettünk paradicsomot, paprikát, padlizsánt, babot és káposztaféléket. Mivel én nem vagyok az a nagy kertész, és az időbeosztásom sem engedi, hogy napokig kapálgassam a krumplisorokat, így próbálom okosan megoldani a kertészkedést. Nálunk a krumpli zsákban nő, a batáta szintén, a paradicsom nagyobb cserepekben és a kinti pavilon mellett felfuttatva. Így az őszi enyhe fagyok elől takarom a pavilon melletti bokrokat, a konténerekben pedig mozgathatók.

A kertben gyümölcsfák és magaságyások vannak. Az ágyásokban termesztem a káposztaféléket, gyökérzöldségeket. A permakultúra néhány alapelvei szerint gondozva azokat. Lényegében mulccsal, fűnyesedékkel töltöm fel az ágyásokat, és vegyesen ültetem a zöldségeket és a virágokat. Bársonyvirágokat (büdöske) ültetek az ágyásokba, és bazsalikomot, ezek sok kártevőt távol tartanak.

A házunk egyik teraszát lezártuk, egy kicsike üvegházzá alakult át. Itt idén már megpróbálkozom a koktélparadicsom, paprika és fűszernövények termesztésével. Ezenkívül a gyümölcsöket és zöldségeket savanyítom, és lekvárokat készítek, saját lecsóalapot, zöldbabot raktározok el. Csak olyan befőttet készítek, amelyet szívesen elfogyasztunk. Nálunk az édes kompótok és dzsemek nem fogynak el, és nem is tanítom a gyerekeket azok fogyasztására. Szomjunkat inkább teákkal és vízzel ontjuk. Nyáron készítek házi limonádét, télire teakeveréket, amelyben van menta, kamilla, tearózsaszirom, vagy akár más növény is szárítva. A mentatea az, ami elengedhetetlen a háztartásunkban. Lekvárt almából és áfonyából készítek, mivel csak ezek váltak be. Ezek elkészítése nem sok idő, és a kisfiam is nagy örömmel fogyasztja a saját maga által leszedett kamillavirágokból főzött teát, vagy az általa betakarított gyümölcsöt és zöldséget.

Nálunk az önellátás még talán kezdetleges stádiumban van, de a továbbiakban kialakítunk a kertben egy kisebb üvegházat is. Így kitágítjuk a szezonzöldségek termesztését. A lehullott levelet mulcsnak használom, ezzel feljavítva a kertünk ágyásaiban a termőföldet. Nem égetjük az avart, a papírhulladékot és a konyhai ételhulladékot is felhasználjuk, mindent komposztálunk. Persze egyszerűbb megoldani, ha rendelkezésünkre áll egy udvar és egy kert is. De mi van akkor, ha csak egy kis teraszunk van, vagy egy picike udvar. Ebben az esetben is arra bátorítok mindenkit, hogy vágjon bele a kertészkedésbe. Konténerekben vagy zsákokban is tudnak termeszteni zöldségeket.

Az önellátás összetett folyamat, nyilván nem tudjuk teljes mértékben megoldani, de erre törekedve elő tudjuk magunknak állítani az étrendünk akár túlnyomó részét is. Kihasználva az adott természeti lehetőségeket, akár vadvirágokat és gombaféléket begyűjtve színesebbé tehetjük étkezésünket és érdekes hétvégi programokká alakíthatjuk a közös időtöltést. Egy-egy piknikkel egybekötött erdőtúrán – persze csak azok, akik ismerik az ehető gombaféléket és a gyógynövényeket – gyűjtögethetünk is.

Az alábbi receptet is vegyesen oldottam meg. Saját kertemből vannak a zöldleveles alapanyagok, a boltból a többi.

Tóth Tünde

Kárpátalja.ma