Ahogy rövidülnek a nappalok, csökken a napsütéses órák száma, és beköszönt a hideg idő, egyre nagyobb figyelmet fordítunk egészségünk megőrzésére. Ilyenkor különösen fontos a változatos, vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban gazdag táplálkozás. De milyen gyümölcsöket érdemes fogyasztani az őszi-téli időszakban, és valóban szükségünk van-e a messziről érkező egzotikus gyümölcsökre. Ezekre a kérdésekre ad választ Bocskor Zita dietetikus.

– A válasz egyszerű: a természet a hidegebb hónapokban is számos értékes lehetőséget kínál. A lényeg nem az, hogy minél különlegesebb gyümölcsöket vásároljunk, hanem hogy tudatosan, változatosan és megfelelő mennyiségben fogyasszuk őket. Nézzünk át néhány gyümölcsöt.

Az alma – a mindennapok egyszerű kincse, az egyik legkönnyebben elérhető és legjobban tárolható gyümölcsünk. Értékes rostforrás, különösen a benne található pektin miatt, amely támogatja a bélműködést és hozzájárulhat a vér koleszterinszintjének kedvező alakulásához. Az alma önmagában is kiváló választás, de dióval vagy natúr joghurttal kombinálva tápláló kisétkezés lehet.

A másik népszerű gyümölcs a körte, mely magas víz- és rosttartalmának köszönhetően értékes része lehet a kiegyensúlyozott étrendnek. Segítheti a rendszeres székletürítést, ugyanakkor érzékeny emésztőrendszer esetén, különösen nagyobb mennyiségben, puffadást is okozhat. A körte remekül illik salátákhoz, diófélékhez, sajtokhoz, de akár sütőben, fahéjjal megsütve is egészséges desszert készíthető belőle.

A narancs, a mandarin, a grapefruit és a citrom elsősorban C-vitamin-tartalmuk miatt érdemelnek figyelmet. A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, a kollagénképződéshez és a növényi eredetű vas felszívódásához. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a citrusfélék fogyasztása önmagában nem akadályozza meg a megfázást. Az immunrendszer megfelelő működéséhez kiegyensúlyozott étrendre, elegendő alvásra, rendszeres mozgásra és megfelelő folyadékbevitelre is szükség van. A frissen facsart gyümölcslevek helyett inkább az egész gyümölcsöt ajánlom, hiszen így a rostokat is elfogyasztjuk.

A kivi az egyik legértékesebb téli gyümölcsválasztás. Kiemelkedő C-vitamin-tartalma mellett rostokat, káliumot és antioxidánsokat is tartalmaz. Egy-két kivi jelentős mértékben hozzájárulhat a napi C-vitamin-szükséglet fedezéséhez. Rosttartalma az emésztésre is kedvezően hathat. Különösen jó választás azok számára, akik szeretnék változatosabbá tenni étrendjüket, miközben figyelnek az elfogyasztott energia mennyiségére.

Az utóbbi években nálunk is egyre népszerűbb a datolyaszilva, más néven kakiszilva vagy hurma. Jellegzetes narancssárga színét többek között karotinoidjainak köszönheti. Rostokat, káliumot és antioxidáns hatású növényi vegyületeket tartalmaz. Ezek a tápanyagok hozzájárulhatnak az egészséges emésztéshez és a szervezet megfelelő működéséhez. Édes íze miatt sokan tartanak tőle, különösen inzulinrezisztencia vagy cukorbetegség esetén. Fontos tudni, hogy ezekben az állapotokban sem feltétlenül szükséges lemondani róla. A mennyiség, az étkezés összetétele és az egyéni szénhidrátigény azonban meghatározó.

A gránátalma apró, rubinvörös magjai nemcsak szépek, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaznak. Polifenoljai antioxidáns tulajdonságúak, rostjai pedig támogatják a kiegyensúlyozott táplálkozást. Kiválóan illik zöldsalátákhoz, natúr joghurthoz, túróhoz, sőt húsételek mellé is. A gránátalmát elsősorban egészben, magjaival együtt érdemes fogyasztani, nem pedig cukrozott gyümölcslé formájában.

Sokan úgy gondolják, hogy a málna, az áfonya, a ribizli és a szeder kizárólag nyáron fogyasztható. Pedig a megfelelően lefagyasztott gyümölcsök télen is értékes tápanyagforrások. A fagyasztás során a vitaminok egy része csökkenhet, de a gyümölcsök rost- és ásványianyag-tartalmának jelentős része megmarad. Érdemes tehát a nyáron eltett, cukrozatlan gyümölcsöket télen is elővenni, és joghurtokhoz, túrókrémekhez vagy más ételekhez felhasználni.

Dietetikusként mindig hangsúlyozom, hogy az egészséges táplálkozásban nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, mennyit. A nemzetközi ajánlások szerint naponta legalább 400 gramm zöldség és gyümölcs fogyasztása javasolt összesen, lehetőleg úgy, hogy a zöldségek nagyobb arányban szerepeljenek étrendünkben. Sok egészséges felnőtt számára napi két adag gyümölcs megfelelő választás lehet. Egy adag például egy közepes alma, egy narancs vagy két kisebb mandarin. Inzulinrezisztencia és cukorbetegség esetén sem indokolt általánosan kizárni a gyümölcsöket az étrendből. Ilyenkor különösen fontos az egyéni szénhidrátigényhez igazított adagolás és a teljes napi étrend összetétele.

Gyakori tévhit, hogy a téli hónapokban kizárólag vitaminkészítményekkel biztosíthatjuk szervezetünk megfelelő vitaminellátását. A gyümölcsök azonban nem csupán vitaminokat tartalmaznak. Rostokat, vizet, ásványi anyagokat és számos olyan növényi vegyületet is biztosítanak, amelyek együttesen járulnak hozzá egészségünk megőrzéséhez. A vitaminpótlás bizonyos esetekben indokolt lehet, de nem helyettesíti a változatos táplálkozást. Különösen igaz ez a D-vitaminra, amelynek megfelelő bevitele a téli hónapokban külön figyelmet érdemel, ugyanakkor a gyümölcsök nem számítanak érdemi D-vitamin-forrásnak.

Az őszi-téli időszakban hajlamosak vagyunk kevesebb friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, miközben gyakrabban kívánjuk a nehezebb, energiadúsabb ételeket. Pedig éppen ilyenkor fontos, hogy tudatosan figyeljünk táplálkozásunk minőségére.

Dietetikusként azt vallom, hogy az egészség megőrzése nem a szigorú tiltásokkal, hanem az apró, következetes és tudatos döntésekkel kezdődik. A gyümölcsfogyasztás pedig az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy nap mint nap tegyünk valamit önmagunkért. Mert az egészséges életmód nem egy rövid ideig tartó program, hanem hosszú távú gondoskodás a testünkről.

Kárpátalja.ma

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