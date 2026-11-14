A puliszka – olcsó, laktató és egészséges

Olcsó, laktató és sokkal egészségesebb, mint gondolnánk: a puliszka nemcsak gluténmentes, hanem rostokat és értékes antioxidánsokat is tartalmaz. Mutatjuk, milyen jótékony hatásai lehetnek a szervezetre.

Mi a puliszka?

A puliszka – más néven polenta – egy kukoricalisztből készülő hagyományos étel, amely évszázadok óta része számos európai konyhának. Egyszerű és pénztárcabarát fogás, ráadásul tápanyagokban is gazdag, így egészséges alternatívája lehet egyes köreteknek.

Milyen tápanyagokat tartalmaz a puliszka?

A puliszka legfontosabb összetevője a kukorica, amely szénhidrátot biztosít a szervezet számára, emellett rostot, valamint kisebb mennyiségben fehérjét is tartalmaz. Emellett antioxidánsokban – például luteinben és zeaxantinban – is igen gazdag.

Milyen egészségi előnyei lehetnek a puliszkának?

A WebMD Kathleen M. Zelman dietetikus által lektorált cikke szerint a puliszka – magas rosttartalma miatt – hozzájárulhat az egészséges emésztés fenntartásához, illetve a hosszabb jóllakottsághoz is – ez utóbbi miatt pedig közvetve a testsúlycsökkentést is támogathatja.

A kukoricában lévő antioxidánsok segítenek mérsékelni vagy megelőzni a szabadgyökök okozta károsodást, emiatt pedig képesek lassítani az öregedési folyamatokat, illetve csökkenteni egyes krónikus betegségek kialakulásának kockázatát. A kukoricában található karotinoidok pedig segítik az immunrendszer megfelelő működését, valamint mérsékelhetik a bőrrák rizikóját egyes kutatások szerint.

A puliszka ráadásul gluténmentes, ezért lisztérzékenység (cöliákia) esetén is fogyasztható, feltéve hogy a felhasznált alapanyag nem szennyeződött gluténtartalmú gabonákkal.

Mire érdemes figyelni a puliszka fogyasztásakor?

Bár igen tápláló élelmiszer, önmagában nem számít teljes értékű ételnek, mivel viszonylag kevés fehérjét és zsírt tartalmaz. Éppen ezért érdemes zöldségekkel és sovány fehérjeforrásokkal kiegészítve fogyasztani, egy változatos és kiegyensúlyozott étrend részeként.

Forrás: hazipatika.com

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