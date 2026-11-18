Az ekcéma ugyan nem gyógyítható véglegesen, de megfelelő bőrápolással és kezeléssel jelentősen csökkenthetők a tünetek és a fellángolások. Bőrgyógyászok összegyűjtötték azt a négy fontos lépést, amelyet érdemes már a diagnózis után bevezetni.

Az ekcéma egyik legfontosabb kezelési eleme a bőrbarrier helyreállítása és rendszeres hidratálása.

Az illatanyagokat, hámlasztó savakat és más irritáló összetevőket tartalmazó termékek ronthatják a tüneteket.

A fellángolásokat kiváltó tényezők naplózása és a bőrgyógyásszal kialakított kezelési terv segíthet a panaszok hosszú távú kontrollálásában.

Az ekcéma diagnózisa egyszerre jelenthet megkönnyebbülést és aggodalmat. Végre nevet kap a probléma, ugyanakkor nem biztos, hogy egyértelmű, mi legyen a következő lépés.

Az ekcéma valójában több bőrbetegség gyűjtőneve, amelyek gyulladást, viszketést és bőrszárazságot okoznak, és tüneteik általában fellángolások formájában időről időre visszatérnek.

Bár jelenleg nincs rá gyógymód, megfelelő orvosi kezeléssel és mindennapi odafigyeléssel jól kordában tarthatók a panaszok. Az alábbiakban mutatjuk, miket javasolnak a bőrgyógyászok.

Hogyan segíthet a bőrbarrier helyreállítása az ekcéma kezelésében?

A bőrbarrier a bőr legkülső védőrétege, amely segít bent tartani a nedvességet, miközben távol tartja az irritáló anyagokat. Ha nem működik megfelelően, a bőr gyorsan elveszítheti nedvességtartalmát, és érzékenyebben reagálhat a környezeti hatásokra.

„Az ekcéma összefügg a károsodott bőrbarrierrel, amely lehetővé teszi a nedvesség elvesztését, és hozzájárul a száraz, irritált bőr ördögi körének kialakulásához. A bőr hidratáltságának helyreállítása az egyik legegyszerűbb lépés, amit a betegek azonnal megtehetnek” – mondja Dr. Lycia Thornburg bőrgyógyász az EatingWell.comnak.

Az ekcémára hajlamos bőr esetében a sűrűbb krémek és kenőcsök általában jobban beválnak, mint a testápolók. Utóbbiak ugyanis több vizet tartalmaznak, amely elpárologhat, így a bőr ismét szárazzá válhat. Érdemes ezért olyan összetevőket keresni, mint a ceramidok, a vazelin vagy a glicerin, amelyek segítenek megőrizni a nedvességet a bőrben.

Az időzítés is fontos. „Naponta legalább kétszer vidd fel a hidratálót, különösen fürdés után, amikor a bőr még kissé nedves” – javasolja Dr. Hannah Kopelman bőrgyógyász. A fürdő vagy zuhany legyen rövid, és a forró víz helyett inkább langyos vizet használj, mivel a magas hőmérséklet tovább száríthatja a bőrt. Fürdés után ne dörzsöld, hanem finoman itasd szárazra a bőrödet egy törölközővel.

Milyen kozmetikumokat és tisztítószereket érdemes kerülni ekcéma esetén?

Számos hétköznapi termék tartalmaz olyan összetevőket, amelyek súlyosbíthatják az ekcémát. Az érzékennyé vált bőr miatt előfordulhat, hogy egy korábban problémamentesen használt tisztálkodószer vagy testápoló most csípő érzést, pirosságot vagy irritációt okoz, épp ezért érdemes lecserélni őket.

„Javaslom, hogy egyelőre ne használjanak hámlasztó savakat, retinoidokat, illatanyagokat tartalmazó termékeket és hasonló készítményeket” – tette hozzá Dr. Kopelman.

Ha új termékeket keresel, olyat válassz, amelyen a „fragrance-free” (illatanyagmentes) jelölés szerepel, ne pedig azt, hogy „unscented” (illat nélküli), mivel az utóbbi kategória tartalmazhat olyan illatanyagokat, amelyek más szagokat fednek el. Ne feledkezz meg a mosószerről, az öblítőről vagy a szárítógépben használt illatosító lapokról sem, mert ezek maradványai a ruhákon és az ágyneműn is megmaradhatnak. Új termék kipróbálásakor először csak egy kisebb bőrfelületen teszteld néhány napig, hogy lásd, hogyan reagál rá a bőröd.

Miért hasznos naplót vezetni az ekcéma kiváltó okairól?

Az ekcéma tüneteit kiváltó tényezők egyénenként eltérőek, ezért saját triggereid megismerése segíthet a fellángolások megelőzésében. Gyakori kiváltó ok lehet a száraz vagy hideg levegő, a hőség és az izzadás, a stressz, a gyapjú vagy a durva szintetikus anyagok, az illatanyagok, a poratkák és a háziállatok szőre. Egy napló vezetése viszont segíthet felismerni az összefüggéseket. Jegyezd fel, mikor jelentkezik fellángolás, mit ettél, milyen ruhát viseltél, milyen termékeket használtál, illetve milyen volt az időjárás. Ezeket aztán érdemes megosztanod a bőrgyógyászoddal is.

Mikor van szükség orvosi kezelésre az ekcéma tüneteinek enyhítéséhez?

A megfelelő bőrápolás alapvető része az ekcéma kezelésének, de önmagában gyakran nem elegendő.

„A legnagyobb tévhit az ekcémával kapcsolatban, hogy mindig kezelhető orvosi beavatkozás nélkül. A legtöbb esetben receptköteles készítményekre van szükség a gyulladás, illetve az ekcémát súlyosbító esetleges fertőzések kezeléséhez” – mondja Dr. Tanya Kormeili bőrgyógyász.

A kezelési attól függ, mennyire súlyos az ekcéma, pontosan hol jelentkezik, valamint az életkortól is. Fontos figyelni a fertőzés jeleire, mivel az ekcémás embereknél nagyobb az esély a bőrfertőzések kialakulására.

Azonnal fordulj orvoshoz, ha váladékozást, sárgás pörkösödést, gennyel telt hólyagokat, terjedő bőrpírt, fájdalmat vagy lázat tapasztalsz!

Forrás: hazipatika.com

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