Ezért együnk rendszeresen édesburgonyát

A batáta, vagyis az édesburgonya egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A sokoldalú zöldségféle ehető sütve, főzve, párolva, grillezve és pürésítve is, általában véve pedig remek helyettesítője a hagyományos burgonyának. Érdemes gyakran fogyasztani, mert hasznos anyagokat tartalmaz szervezetünk számára.

Magas antioxidánstartalom

Bár idehaza a narancssárga színű édesburgonya a legfelkapottabb, jó tudni, hogy nem csak ez az egy típus létezik. Léteznek fehér, sárga, barna, piros rózsaszín vagy akár lila változatban is. A különböző színűek pedig nemcsak más-más esztétikai élményt nyújtanak, hanem tápanyagtartalmuk is különböző lehet. A lila édesburgonya például gyulladáscsökkentő hatású, és antioxidánstartalma is kiemelkedően magas.

A-vitaminban gazdag

Már egy közepes méretű édesburgonya is fedezi a szervezetünk A-vitamin -szükségletének 400 százalékát. Az A-vitamin főleg szemünk és bőrünk egészsége miatt fontos.

Magas a béta-karotin-tartalma

A sötét narancssárga édesburgonya nagy mennyiségben tartalmaz béta-karotint – ez szintén egy antioxidáns, amely egyrészt a szemünk egészsége miatt fontos, másrészt kutatások szerint bizonyos rákos megbetegedések megelőzésében is szerepet játszhat.

Jót tesz a vércukorszintünknek

Legalábbis jobbat, mintha a sima burgonyát választanánk. Ez utóbbinak ugyanis meglehetősen magas a glikémiás indexe, azaz fogyasztása igencsak megemeli a szervezet vércurkorszintjét. Ezzel szemben az édesburgonya glikémiás indexe alacsonyabb, ráadásul pedig jóval több rostot is tartalmaz, ami jó hatással van az emésztésünkre.

Kiváló vasforrás

Az édesburgonyának a vastartalma is magas, ami pedig segít, hogy megfelelő legyen az energiaszintünk, továbbá támogatja a vörösvérsejtek termelődését és a fehérjék feldolgozását, erősíti az immunrendszert és a stressztűrő képességet is.

Forrás: házipatika.com/webmd.com