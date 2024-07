Ezért tilos keverni az alkoholt az energiaitallal

Állatkísérletek alapján a kognitív képességekre is súlyos hatással lehet hosszú távon, ha a fiatalok energiaitalt és alkoholt fogyasztanak egyszerre.

Az energiaital, illetve az alkohol egészségkárosító hatásairól külön-külön is számtalan cikk született már. A hvg.hu most egy friss kutatást is közölt, amely hosszútávon kognitív problémákhoz vezethet a két ital együttes fogyasztása.

Az elsőként a Neuropharmacology című szaklapban publikált kutatást az olasz Cagliari és Cataniai Egyetem kutatói végezték el. Az alanyok serdülőkorban lévő hím patkányok voltak, amiket alkohollal, energiaitallal, vagy ezek elegyével itattak – a kognitív funkciók kiértékelésére pedig az ivást követően 53 napig különféle sztenderd teszteket végeztek. Ilyenek voltak az agyi képalkotó és viselkedéstesztek is.

Az eredmények szerint azoknál az egereknél, amelyek az energiaital és alkohol keverékét fogyasztották, tartós elváltozást figyeltek meg a tanulási és az emlékezési képességeikben. Emellett a hippokampuszban is észleltek változásokat, ez az agyi rész felel a tanulásért és a memorizálásért.

Az állatoknál a két ital együttes hatására kezdetben fellendülést figyeltek meg egyes agyi régiókban, a későbbiekben viszont inkább a hanyatlás volt rájuk jellemző.

Forrás: hazipatika.com