Férfiak mentális egészsége: miért nem törődünk vele?

Sokan még mindig férfiatlan dolognak tartják, hogy problémáikkal pszichológushoz forduljanak. Mutatjuk, mit gondol erről a szakember.

November világszerte a férfiegészség hónapja, amikor a figyelem középpontjába kerülnek a férfiakat érintő egészségügyi kihívások és a megelőzési lehetőségek. Nagy hangsúlyt kap például a férfiak körében gyakori betegségek szűrése és megelőzése, valamint az általános testi fontossága. A kampány célja, hogy felhívja a figyelmet az időben történő orvosi vizsgálatok és az egészségtudatos életmód jelentőségére, ösztönözve a férfiakat arra, hogy foglalkozzanak az egészségükkel, és törődjenek magukkal hosszú távon. De vajon mi a helyzet a mentális egészséggel?

„»A férfi erős, a férfi nem sír« elvárás évszázadok óta mélyen gyökerezik a férfiak életében. Bár manapság egyre több szó esik a mentális egészség fontosságáról, a sztereotípia még mindig tartja magát, miszerint a férfiaknak mindig erősnek kell mutatkozniuk, és nem látszhat meg rajtuk, ha valami érzelmileg megviseli őket. Ez a jelenség nem csupán Magyarországon figyelhető meg, hanem világszerte: sok férfi úgy érzi, a problémáival egyedül kell megbirkóznia, mert a segítségkérés hosszú-hosszú évtizedekig gyengeségként volt dekódolva a társadalomban” – magyarázta Pollák Éva, a Mindwell Pszichológiai Központ szakmai vezetője.

Brené Brown, a sebezhetőség kutatója pontosan ezt a sztereotípiát boncolgatja, amikor azt mondja, hogy „a sebezhetőség nem gyengeség, hanem a bátorság legpontosabb mércéje”. Az érzelmek kifejezése, a segítségkérés és a sebezhetőség felvállalása valójában nem gyengeség, hanem az igazi erő jele. A terápiás folyamat segíthet a férfiaknak felismerni, hogy érzelmeik kifejezése és a mentális egészségük gondozása nemcsak, hogy nem ássa alá a férfiasságukat, de éppen hogy megerősíti őket.

„A legtöbb férfi életében az apaság az egyik legnagyobb érzelmi kihívás, különösen a kisbaba születése utáni időszakban, amikor a párkapcsolat dinamikája jelentősen megváltozik. Az édesapa sokszor úgy érzi, hogy háttérbe szorul, mivel a figyelem középpontjába a gyermek kerül, és a párkapcsolati intimitás átalakul. Ez gyakran vezet érzelmi távolsághoz, frusztrációhoz, sőt néha feszültségekhez is, miközben mindkét fél igyekszik megtalálni az új egyensúlyt a szülői és párkapcsolati szerepek között” – mutatott rá a szakember.

Az érzelmi fókuszú terápia (ÉFT) szemlélete szerint különösen fontos ebben az időszakban az érzelmi újraközeledés. A férfiakra is igaz, hogy segíthet, ha felismerik és megnevezik saját érzelmi igényeiket, mint például a partnerrel való érzelmi kapcsolódás vagy a támogatottság érzése. Ugyanakkor az is kulcsfontosságú, hogy megtanulják felismerni a másik érzelmi szükségleteit is, és tudjanak reagálni ezekre. Ezt persze könnyebb mondani, mint megtenni, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy ez mindkét szülő számára egy igencsak kimerítő időszak, fizikailag és érzelmileg is” – tette hozzá.