Így kerüljük el a fertőzést foghúzás után

A foghúzás után egy igen komoly nyílt seb marad a szájüregben, amelynek teljes begyógyulása bizony időbe telik. Mutatjuk, mit tegyél és mit kerülj, hogy csökkentsd a foghúzás utáni fertőzés kialakulásának kockázatát.

Elhúzódó és kisugárzó fájdalom, duzzanat, vörösség, gennyes váladékozás, kellemetlen szájszag, nyirokcsomó-duzzanat, láz – ezek a leggyakoribb jelei a foghúzás utáni fertőzésnek, amely lehet akár csonthártya- vagy fogmedergyulladás is. A probléma kialakulásához több dolog is hozzájárulhat, egyebek mellett bakteriális fertőzés, a rossz szájhigiénia és a nem megfelelő utógondozás is.

Mit tegyél és mit ne?

A foghúzást követő fertőzés viszonylag gyakori, de nem törvényszerű, hogy kialakul, amennyiben erőfeszítéseket teszel a megelőzéséért. Mutatjuk, a Dental Salon ajánlása szerint mikre kell odafigyelned a fertőzés elkerülése érdekében.

Ne dohányozz és ne fogyassz alkoholt! – Ezek a rossz szokások sebirritációt és lassabb gyógyulást eredményezhetnek.

Ne egyél kemény ételeket! – Ezek könnyen felsérthetik a sebet, valamint fokozhatják a fájdalmat.

Ne fogyassz tejterméket! – Ezekben olyan baktériumok találhatók, amelyek a nyíl szájsebbe jutva könnyebben fertőzést okozhatnak.

Kerüld az apró magvak fogyasztását! – A kis magocskák – mint a chia, a szezámmag vagy a mák – könnyen beleragadnak a sebbe vagy a vérdugóba, így fokozhatják az irritációt és a gyulladást.

Ne piszkáld vagy szívogasd a sebet! – Ha kipiszkálod a sebben található véralvadékot (vérdugót), az megnyitja az utat a kórokozóknak egy komolyabb fertőzés kialakításához. Ilyenkor a szívószál használatát is jobb kerülni a vákuumképződés miatt.

Ne erőltesd meg magadat! – Ha túl korán kezded újra az edzést vagy a nehéz fizikai munkát, az szintén növelheti a fertőzés kialakulásának esélyét. Fontos, hogy elegendő időt hagyj a szervezetednek a regenerálódáshoz!

Ügyelj a megfelelő szájhigiéniára! – Nagyon fontos, hogy naponta legalább kétszer alaposan megmosd a fogaidat, lehetőleg puha sörtéjű fogkefével! A fogászati beavatkozások előtt és után néhány napig antiszeptikus szájöblítő használata is javasolt.

Ne irritáld a kihúzott fog helyét! – A fogmosást semmiképpen se hagyd ki, még a húzott fogad helyén sem! A seb környékét viszont csak kíméletesen tisztítsd, nehogy kipiszkáld a vérdugót vagy felsértsd a sebet!

Tartsd be a fogorvosod utasításait! – Amennyiben a fogorvosod antibiotikumot is felírt, azokat lelkiismeretesen és pontosan szedd! Mindig a szakember által előírt gyógyszerrel, az általa meghatározott adaggal és ideig folytasd a kúrát!

Kövesd nyomon a gyógyulás folyamatát! – Ne hagyd ki a kontrollvizsgálatokat a fogorvos által javasolt időpontokban! Így megbizonyosodhatsz arról, hogy a gyógyulás a megfelelő módon és ütemben zajlik, komplikációk nélkül.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: illusztráció)