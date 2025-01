5 élelmiszer, amely veszélyes lehet a gyógyszerszedőkre

Többféle élelmiszer negatívan befolyásolhatja a vényköteles gyógyszerek hatását, köztük olyanok is, amelyeket általában az egészséges táplálkozással hozunk összefüggésbe.

Az egyik leggyakoribb újévi fogadalom, hogy étrendünket megreformálva egészségesebben fogunk étkezni. Sokan fogadják meg például, hogy több zöldség és gyümölcs kerül majd a tányérjukra, míg mások inkább a húsfogyasztás csökkentése felől közelítik meg a kérdést, esetleg néhány napig vagy hétig próbát tesznek a teljesen húsmentes táplálkozással. Bármennyire is előnyösnek tűnhetnek azonban, Dipa Kamdar, a Kingston Egyetem gyógyszerész kutatója szerint érdemes körültekintően eljárni az ilyesfajta étrendi változtatások bevezetésekor. Különösen akkor, ha valamilyen betegségre tartósan gyógyszert kell szednünk. A szakember öt olyan élelmiszert mutat be a The Conversation oldalán megjelent cikkében, amelyeket jellemzően egészségesnek tartunk, de gyakran lépnek nemkívánatos interakcióba vényköteles szerekkel.

Grapefruitlé

Egyes gyógyszerek lebontásához májunk az úgynevezett citokróm P450 családhoz tartozó enzimeket használ. Csakhogy a grapefruit bizonyos összetevői, a furanokumarinok gátolhatják ezeket az enzimeket, ezáltal az adott gyógyszerhatóanyag nem bomlik le megfelelően, hanem felszaporodik a szervezetben. E körbe tartozik például a főleg szervátültetéseknél, de akár reumatoid artritisz és különféle bőrpanaszok, így a pikkelysömör kezelésére is használt ciklosporin. Ha a ciklosporin felgyülemlik a szervezetben, az enyhe émelygéstől a vese- és májkárosodásig sok mellékhatást okozhat.

Szintén hasonló módon befolyásolhatja a grapefruitlé a sztatinok működését. Ezeket a gyógyszereket a magas koleszterinszint kezelésére, illetve a szívroham és a stroke prevenciójában alkalmazzák. A megnövekedett sztatinszint ugyancsak fokozott mellékhatás-kockázatot jelent, beleértve egy ritka, de annál súlyosabb mellékhatást, az izmok leépülését. Ezenkívül óvatosnak kell lenni a grapefruittal a magas vérnyomásra kezelésére szolgáló amlodipin, illetve a merevedési zavarok kezelésében használatos szildenafil szedése mellett is.

Gránátalma- és áfonyalé

A grapefruit mellett is számos gyümölcs kihatással lehet a gyógyszerek májban történő lebontására. A gránátalma például blokkolhatja azokat a májenzimeket, amelyek a véralvadásgátló, avagy antikoaguláns hatású warfarin lebontását végzik. Ezt a gyógyszert szívritmuszavarral vagy mélyvénás trombózissal küzdő betegeknél alkalmazzák vérrögképződéshez kötődő panaszok megelőzésére és kezelésére. Egyes esetbeszámolók szerint a gránátalmalé megnövelheti a véralvadási időt ebben a betegcsoportban, fokozott vérzéskockázatnak kitéve az érintetteket. Emellett a gránátalma negatívan befolyásolhatja az immunszupresszáns hatású takrolimuszt is, amelyet szervátültetés után adnak a transzplantált betegeknek a kilökődés meggátolása céljából.

Az áfonyalé kapcsán szintén több esetriport jelent már meg a warfarinnal való nemkívánatos kölcsönhatásról. Mi több, egy halálesetet is feljegyeztek az orvosi szakirodalomban, ahol a beteg két hétig áfonyalével vette be a gyógyszert, majd végzetes vérzés alakult ki nála.

Zöld leveles zöldségek

Spenót, brokkoli és kel – mindet bátran nevezhetjük szuperélelmiszernek, elvégre dúskálnak értékes tápanyagokban, miközben kalóriatartalmuk viszonylag alacsony. Gazdagok a többi között K-vitaminban, amely fontos szerepet tölt be a véralvadásban. Csakhogy warfarin szedése mellett ez problémát okozhat. A hatóanyag ugyanis a K-vitamin blokkolásán keresztül fejti ki terápiás hatását, megelőzve a vérrögképződést. A bőséges K-vitamin-bevitel viszont szembemehet ezzel, fokozva a kockázatot.

Tej

A tej és egyes tejtermékek, mint a sajtok és joghurtok, remek fehérje- és kalciumforrások. Gátolhatják azonban bizonyos gyógyszerek bélrendszeri felszívódását. E körbe tartoznak olyan antibiotikumok, mint a tetraciklinek egyes tagjai és a ciprofloxacin. A probléma alapja, hogy a kalcium megköti az említett antibiotikumokat, így azok nem tudnak felszívódni a véráramba. Mindez pedig csökkenti a bevett gyógyszer baktériumellenes hatását, és ezáltal akadályozza a fertőzésekkel szembeni küzdelmet.

A tejtermékek a levotiroxin hatását is negatívan befolyásolhatják. Ez egy szintetikus pajzsmirigyhormon, amely a pajzsmirigy-alulműködés okozta panaszok kezelésére szolgál. „Tekintettel azonban arra, hogy ezek az interakciók a bélrendszerben történnek, továbbra is lehet gyógyszerszedés mellett tejtermékeket fogyasztani. A legtöbb esetében csak annyi a fontos, hogy hagyjunk legalább két óra szünetet a kettő között” – teszi hozzá Kamdar.

Babfélék

A különböző babfélék gazdagok rostokban, vitaminokban, ásványi anyagokban és növényi alapú fehérjékben. Nem véletlen, hogy előkelő helyen szerepelnek az egészséges táplálkozással kapcsolatos ajánlásokban. Egyes fajták viszont, mint a szójabab, a lóbab és a borsó, tiramint is nagy mennyiségben tartalmaznak. A tiramin pedig kölcsönhatásba léphet az antidepresszáns hatású fenelzinnel. A gyógyszer gátolja azokat az enzimeket, amelyek a tiramin lebontásáért felelnek, a vegyület felszaporodása pedig veszélyes vérnyomás-emelkedést idézhet elő. Hasonló kockázat fennáll a fenelzin gyógyszercsoportjába tartozó egyéb hatóanyagok esetén is, beleértve az izokarboxazidot és a tranilcipromint.

„Az egészséges táplálkozás többféle módon is javíthatja általános egészségi állapotunkat. Mielőtt azonban drasztikus étrendi változtatásokat eszközölnénk, mindenképpen konzultáljunk orvossal vagy gyógyszerésszel – különösen akkor, ha vényköteles gyógyszert is szedünk” – tanácsolja Dipa Kamdar.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)