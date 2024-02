Hatszor több kanyarós volt tavaly, mint 2022-ben Ukrajnában

Hatszor több kanyarós esetet regisztráltak 2023-ban, mint 2022 ugyanezen időszakában Ukrajnában – tudatta február 7-én az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.

Míg 2022-ben 11 megbetegedést regisztráltak, 2023-ban már 65 személy lett kanyarós.

Idén januárban már 5 kanyarós esetet vettek nyilvántartásba: 3-at Odessza megyében, 1-1-et pedig Csernyihiv és Voliny megyében.

2023-ban kanyaró, mumpsz és rubeola ellen az egyévesek 92,4%-át, a 6 évesek 87,3%-át oltották be, azonban a kollektív immunitás kialakításához az oltottság szintjének legalább 95%-osnak kell lennie.

A kanyaró ellene az egyetlen megoldást a védőoltás jelenti, ezért a szakemberek arra kérik a szülőket, hogy amennyiben még nem kapta meg gyermekük az oltást, úgy pótolják azt.

Az oltás Ukrajna minden régiójában ingyenesen elérhető.

A kanyaró egy rendkívül fertőző (ragályos), vírus okozta betegség, amely bármilyen életkorban elkapható, és amely gyorsan, széles körben képes terjedni. Súlyos betegséget okoz, amely szövődményekhez vagy akár halálhoz is vezethet. Cseppfertőzéssel terjed, azaz köhögéssel és tüsszentéssel vagy használati tárgyakon keresztül adható tovább. Súlyos, néhány esetben sajnos halálos szövődmény is kialakulhat kanyaró esetén. A kisgyerekeknél leggyakrabban előforduló szövődmény a hasmenés és a középfülgyulladás. Legsúlyosabb szövődmény a szerencsére ritkán előforduló, a kiütések halványodása során kialakuló agyvelőgyulladás lehet, amely a kamaszkoron túli fiatalok életét veszélyeztetheti. A tüdőgyulladásnak két formája jöhet létre. A vírusos forma magától a kanyaró vírustól alakul ki, még a kiütéses időszakban jelentkezhet csecsemőkorúaknál, és szintén járhat halálozással. A másik, bakteriális forma a fertőzés későbbi szakaszában jelentkezik. A tüdőgyulladás gyógyulási esélye jobb, de ez is lehet végzetes kimenetelű. Terhes nőknél a kanyarófertőzés megnöveli a komplikációk és a vetélés kockázatát, ám a magzatnál nem okoz fejlődési rendellenességet – írja a webbeteg.hu.

A kanyaró tünetei általában 10-12 nappal a megfertőződést követően jelennek meg:

az első tünetek a megfázásra hasonlítanak, orrfolyással, köhögéssel és nem magas lázzal;

a szemek kivörösödnek és fényérzékennyé válnak;

a harmadik és hetedik nap között akár 41°C-os láz is kialakulhat;

4-7 napig tartó, vörös kiütések jelennek meg, amelyek az arcon kezdődnek, majd az egész testre kiterjednek;

emellett előfordulhatnak apró fehér foltok az ínyen és az arc belső oldalán.

Kárpátalja.ma