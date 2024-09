Hogyan előzzük meg a megfázást az őszi hónapokban?

A hideg idő és a napsütötte órák csökkenésével energiaszintünk is alacsonyabb lesz – a legtöbb ember ezt képzeli el, amikor az ősz kezdetére gondol. A baktériumok és vírusok is egyre élénkebbek lesznek, ami tényleg egy nem kívánt őszi hatás, mert a felső légúti betegségek útján meg is támadhatják szervezetünket.

A melegről a hidegre való fokozatos átállás az utóbbi években egyre gyorsabban következik be, amire a szervezet nem reagál túl jól. Hogyan alkalmazkodjunk ezekhez a környezeti hatásokhoz? Mindenekelőtt ne becsüljük alá az időben történő felkészülést, és törekedjünk arra, hogy a hidegebb idő ellenére is támogassuk ellenálló képességünket, javítsuk az immunitásunkat.

Fogyasszunk színes, vitaminokban és antioxidánsokban gazdag ételeket

A változatos és kiegyensúlyozott étrendet nem érdemes kizárólag az őszi szezonra kialakítani. A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag ételeknek egész évben állandónak kell lenniük az asztalunkon. A gyümölcsök és zöldségek kulcsfontosságúak ebben az időszakban is. Különösen azokat érdemes választani, amelyek gazdagok antioxidánsokban. A három legfontosabb antioxidáns a béta-karotin, a C-vitamin és az E-vitamin. Főleg a lila, kék, piros vagy sárga színű gyümölcsökben és zöldségekben találhatók meg. Ezeket legjobb nyersen vagy a zöldségeket párolva fogyasztani.

Fizikai aktivitás: mindig, mindenkor

A mozgás végtelenül jótékony hatással van szervezetünkre. Növeli az izomerőt, javítja az alvást és a hangulatot, ráadásul boldogságérzetet kelt. A rendszeres testmozgást hetente legalább 2-4 alkalommal kellene beiktatnunk. A sportnak számos egészségügyi előnye van, például javítja a tüdő- és szívműködést, de valójában a szervezetre általános frissítő hatással bír.

Gondoskodjunk elegendő vitamin- és ásványianyag-bevitelről

A megfelelő táplálékkiegészítőkkel az immunrendszert is támogathatjuk. Szedésük előtt azonban mindig konzultáljunk orvossal. A táplálékkiegészítők túlzott használata vagy a nem megfelelő kombináció több kárt okozhat, mint hasznot. A D-vitamin, amely pozitív hatással van az immunitásra, mindenképpen hasznos a téli hónapokban. A C-vitamin támogatja az anyagcserét és az immunrendszer normál működését, akárcsak a szervezet számos más funkcióját.

Stresszmentesség

Egészségünk fő ellensége a stressz, ezt már sokszor olvashattuk különböző kutatásokban. Ősszel érezhetően komorabbak lesznek a nappalok, a hangulatunkon is érezzük az idő változását.Rövidülnek a nappalok, hidegebb lesz, kevesebb az energiánk, szenvedünk a stressztől. Testünk védekezőrendszere, amikor nagyobb pszichés stressznek vagyunk kitéve, bizonyos fiziológiai megnyilvánulásokkal reagál, így erősebb szívdobogás, félelem, mellkasi fájdalom vagy emésztési problémák lehetnek jelen az életünkben. Ezért rendkívül fontos, hogy az őszi időben is igyekezzünk időt szakítani magunkra és hobbinkra.

Forrás: HáziPatika.com