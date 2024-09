Hogyan kerüljük el a szezonális depressziót?

Ahogy a nyári napfény eltűnik, és az őszi hónapok hűvös reggelekkel és egyre rövidebb nappalokkal köszöntenek ránk, sokan tapasztalhatják magukon a fáradtság, levertség és motiválatlanság érzését. Dr. Makai Gábor pszichológus segít eligazodni az őszi hangulatváltozások világában.

A természet változásaival párhuzamosan az emberek hangulata is megváltozhat, és ez az időszak akár komoly kihívást is jelenthet. Az őszi-téli szezonális depresszió sokak számára jól ismert, amelyet a napfény hiánya és a mozgásszegényebb életmód is felerősíthet. Hogyan különböztethetjük meg a hétköznapi levertséget a komolyabb mentális problémáktól? És mit tehetünk annak érdekében, hogy ez az időszak ne csak a túlélésről, hanem a feltöltődésről is szóljon? Dr. Makai Gábor pszichológus segít eligazodni az őszi hangulatváltozások világában.

Őszi hangulatváltozások vagy depresszió? Mi a különbség?

Dr. Makai Gábor hangsúlyozza, hogy fontos különbséget tenni az őszi fáradtság és a depresszió között. „Az őszi fáradtság, levertség vagy motivációhiány nem egyenlő a depresszióval. A depresszió mentális zavar, amely hosszabb ideig fennáll, és súlyosan befolyásolja az érzelmi életet” – magyarázza. A szezonális fáradtság ezzel szemben átmeneti, és sok esetben a fényhiányhoz és a kevesebb testi aktivitáshoz köthető.

„Ahogy rövidebbek lesznek a nappalok, kevesebb napsütést kapunk, ami befolyásolja a vitaminháztartásunkat és az érzelmi állapotunkat is. Ez nem kitaláció – valóban fizikai és mentális tüneteket tapasztalhatunk a fényhiány miatt” – mondja a szakember.

Miért tapasztalunk fáradtságot ősszel?

Az őszi-téli hónapokban a fényhiány hatással van a szerotonin- és melatoninszintünkre, amely a hangulatunk és alvásunk szabályozásában játszik szerepet. „Az ember kevesebbet mozog, több időt tölt bent, és hajlamos befelé fordulni. Az ingerszegény környezet és a kevesebb napfény együttesen negatív hatással lehet a hangulatunkra” – mondja Dr. Makai Gábor.

Az őszi fáradtság és levertség gyakran azzal jár, hogy az emberek jobban elgondolkodnak az életükön, szembesülnek kapcsolati vagy belső konfliktusaikkal. „Ilyenkor felszínre kerülhetnek megoldatlan problémák, amelyek negatív hangulatot, kilátástalanságot okozhatnak” – teszi hozzá.

Mit tegyünk a szezonális levertség ellen?

A jó hír az, hogy az őszi levertség nem állandó és könnyen kezelhető, ha tudatosan teszünk ellene. „A legfontosabb, hogy felismerjük a tüneteket, és tegyünk ellenük. A mozgás, a vitaminok pótlása és az aktivitás növelése mind segíthetnek enyhíteni a rossz kedvet” – mondja a pszichológus.

Makai Gábor szerint a tudatosság kulcsfontosságú: „Ha előre felkészülünk arra, hogy az őszi időszak kihívásokat hozhat, akkor jobban kezelhetjük ezeket. Nem szabad hagyni, hogy a rutin és a passzivitás uralkodjon el rajtunk – keressük az aktív tevékenységeket, például a rendszeres testmozgást.”

Mikor kell szakemberhez fordulni?

Bár az őszi levertség sokak számára természetes, vannak, akiknél súlyosabb tünetek jelentkezhetnek. „Azok, akik eleve hajlamosak a depresszióra, nehezebben élik meg ezt az időszakot. Náluk a depressziós tünetek felerősödhetnek, és nem segít sem a sport, sem a vitaminpótlás. Ilyenkor érdemes szakemberhez fordulni” – figyelmeztet.

A pszichológus arra is rámutat, hogy a depressziós emberek sokszor képtelenek kapcsolódni a külvilághoz, ezért még fontosabb, hogy időben felismerjük a tüneteket, és segítséget kérjünk.

Hogyan élvezzük az őszt?

Dr. Makai Gábor szerint az őszi időszakban is képesek lehetünk pozitívumokat találni. „Az irányítás a mi kezünkben van. Fel kell készülnünk, és tudatosan megtervezni a mindennapjainkat. Ha beiktatjuk az aktív tevékenységeket, a mozgást és a társas kapcsolatokat, akkor ez az időszak is örömet hozhat” – mondja.

Az őszi fáradtság és levertség ellen legjobb eszközeink a tudatosság, a rendszeres mozgás és a pozitív keretezés. Ne hagyjuk, hogy az időjárás és a sötétebb napok eluralkodjanak rajtunk – találjunk örömöt a mindennapi tevékenységeinkben, és töltsük fel energiatartalékainkat!

