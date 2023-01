Hogyan kezelhető a téli bőrszárazság?

A téli időszakban még az egyébként normál ápolást igénylő bőr is érzékenyebb, szárazabb lehet. A fűtési szezon kezdetével a lakások levegője gyakran túl száraz, és emellett a hűvösebb, szeles időjárás is kiszáríthatja bőrünket.

A száraz bőr egy bizonyos formában és mértékig természetes jelenség a téli időszakban. Megelőzésére a legalapvetőbb eszköz a bőrtípusnak megfelelő arcápoló készítmények, hidratáló krémek rendszeres használata. Az otthoni gyógymódok mellett bizonyos esetben célszerű szakember segítségét is kérni a kezeléshez. Mindenképp javasolt szakemberhez fordulnunk, ha az arcon a bőrszárazság foltokban jelentkezik, esetleg viszketéssel párosul, vagy a bőr hámlani kezd, feszül, berepedezik, a ráncok szabad szemmel is jól láthatóan elmélyülnek.

Tápláló, természetes olajok

“Száraz bőr kezelésére a készen beszerezhető krémek és maszkok mellett különösen eredményesnek találom a kreatív kozmetika eszközeit” – számol be tapasztalatairól Peterman Krisztina, kozmetikus. – A tiszta növényi olajok kiváló antioxidánsok, flavonoidokban és vitaminokban gazdag készítmények. Típustól függően fertőtlenítő, tápláló, sejtvédő, restrukturáló és gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek. Könnyen bejutnak a bőrbe, természetesek, nem trendfüggők, mert örökzöldek, melyek minden időben, korban megállják a helyüket – teszi hozzá.

A szakember azt tanácsolja, hogy bevizsgált, leinformálható alapanyagokból készítsünk speciális, az adott bőrtípus igényeinek maximálisan megfelelő ápoló készítményeket. A felhasznált összetevők közül a rózsaolajos készítmények igazi delikátesznek számítanak a száraz bőrű hölgyek számára. Ezenkívül ajánlott illóolajok még: a geránium, jázmin, kamilla, levendula, szantálfa, ylang-ylang is. A felhasználni kívánt illóolajokhoz virágvizeket, rügykivonatokat adva tovább növelhetjük a kezelés eredményességét.

Gépi kezelések a hidratált bőrért

Az egyes készítmények hatékonyságát fokozhatjuk gépi kezelésekkel is. A száraz bőr kezelésére leginkább az ultrahang alkalmazható, melynek előnye, hogy segítségével a kezelés során célzottan használt hatóanyagok, zsírban oldódó vitaminok , a bőr számára fontos zsírok a bőr mélyebb rétegeibe is képesek bejutni és így hosszabb távú hatást is elérhetünk. A másik gyakran használt eszköz az iontoforézis, mely önmagában alkalmazva is gyors segítséget jelent a száraz bőr ellen. Emellett bőrfiatalító hatású és nyugtatja, tonizálja a gyulladásra hajlamos száraz bőrt.

Ápolt kezek télen is

A kézfejeken alig található a nedvesség pótlását biztosító faggyúmirigy, és emellett a kézmosások során naponta több alkalommal is a víz, szappanok, fertőtlenítők és forró levegő szárító hatásának vetjük alá. A bőr ezért ezeken a területeken gyakran válik szárazzá, érdessé, súlyosabb esetben ki is repedezhet.

A legfontosabb a megelőzés, melynek legalapvetőbb elemei hideg napokon a kesztyű viselése és a megfelelő kézápoló krém rendszeres használata. Alkalmanként érdemes intenzíven hidratáló terméket is használnunk. Miután alaposan a bőrbe masszíroztuk a krémet, tekerjük körbe a kézfejeket, húzzunk fel egy vékony pamutkesztyűt, így a hatóanyagok még inkább felszívódnak. A pakolást néhány órára, vagy akár egész éjszakai is hagyjuk a bőrön, hogy hosszútávon biztosítsuk az elvesztett nedvesség pótlását.

Forrás: hazipatika.com