Így aludhat jobban allergiásként a pollenszezonban

Az allergia nemcsak a nappalokat, de az éjszakákat is tönkreteheti.

Az allergiásak pontosan tudják, milyen kellemetlen tüneteket okozhatnak a pollenek: állandó tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, könnyezés, bedagadó szemek… Ezek befolyásolhatják a koncentrációs képességeinket és a hangulatunkat, de még az éjszakai pihenést is megnehezíthetik. Allergiásan nehezebben kapunk levegőt, gyakrabban felriadhatunk, a szem és az orr viszketése miatt sem tudjuk kipihenni magunkat. Azt pedig már jól tudjuk, milyen rossz hatással van az alváshiány a teljesítményünkre és az egészségünkre, rövidebb és hosszabb távon egyaránt. A tartós kialvatlanság például jelentősen növeli a krónikus betegségek, az elhízás vagy a depresszió rizikóját is.

Szerencsére sokat tehetünk azért, hogy az allergiás hónapokban is jobban pihenhessünk! Az egyik legfontosabb tennivaló természetesen az allergia megfelelő kezelése, diagnosztizálása. Ma már nagyon hatásos gyógyszereket kaphatunk az allergiás tünetek enyhítésére. Az, ha tudjuk, hogy mire vagyunk allergiásak, az allergének elleni küzdelmet is megkönnyítheti, hiszen így pontosabban meghatározhatjuk, hogy milyen tényezőket kell kizárnunk az életünkből!

Ilyen legyen a hálószoba

A szezonális allergiát a levegőben található növényi pollenek okozzák, így az allergiás tünetek enyhítésének egyik legjobb módja, ha megpróbáljuk kerülni a pollenekkel való találkozást. Ha tehetjük, legyünk minél rövidebb ideig a szabadban, és azt is előzzük meg, hogy a hálószobába bekerüljenek a pollenek: vagyis, minél rövidebb ideig hagyjuk nyitva az ablakokat! Próbáljunk meg a hajnali órákban, illetve késő este szellőztetni.

Az orrdugulás, illetve termelődő híg váladék irritáló visszacsorgása ellen hatásos megoldás lehet, ha enyhén megemeljük a fejünket, például a szokásosnál magasabb, keményebb párnákkal!

Könnyen előfordulhat, hogy bár valaki a pollenekre allergiás, más allergének is kiválthatják vagy rosszabbá tehetik nála a tüneteket. Ezek közé tartozik például az állatszőr, a penész vagy a poratkák. Bármennyire is szeretjük, ha a házi kedvenceink mellettünk alszanak, ha nagyon erősek az allergiás tüneteink, akkor az állatainkat száműzzük a hálószobából (legalább ideiglenesen) – természetesen, nap közben se engedjük be ide őket!

A hálószobában érdemes a most igen divatos minimalista vonalat követni, vagyis lehetőség szerint szabaduljunk meg a porfogóktól, dísztárgyaktól, minden olyan apróságtól, melyen megtelepedhet a por. A vastag, bolyhos szőnyegeket, szőnyegpadlót is cseréljük le, a hálószobában az allergia szempontjából a legpraktikusabb a könnyen tisztítható, felmosható kemény padló.

Ügyeljen a tisztaságra

A környezetünk tisztaságára és a személyes higiéniára is fokozottan figyeljünk! Rendszeresen porszívózzunk és mossunk fel, a felületeket is gyakrabban töröljük át nedves ruhával.

Cseréljük gyakrabban az ágyneműnket, törülközőnket, mossuk ki azokat hetente magas hőfokon! A textilszálakon nagyon könnyen megtapadhatnak az allergén részecskék, a pollenek, az állatszőr, az elhalt hámsejtek, illetve a poratkák ürüléke is. Ha erős pollenallergiával küzdünk, lehetőség szerint ne szárítsuk a ruháinkat a szabadban.

Mossa meg a haját

Lefekvés előtt zuhanyozzunk le és mossuk meg a hajunkat is! A hajunkról ugyanis a párnára, onnan pedig a légutakba kerülhetnek az allergiás reakciót okozó részecskék.

Összegzés

Az allergia nemcsak nappal, de éjszaka is okozhat tüneteket.

Az alváshiány rossz hatással lehet az egészségre és a teljesítményre.

Fontos az allergia megfelelő kezelése és diagnosztizálása.

Kerüljük a pollenekkel való találkozást és a hálószoba szellőztetését.

Tisztítsuk rendszeresen a lakást és a személyes tárgyainkat a pollenek ellen.

Forrás: EgészségKalauz