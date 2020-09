Így betegíthet meg a munka

A munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi kockázatokról a legtöbb embernek a munkahelyi balesetek, illetve a potenciálisan veszélyes munkakörnyezet jut eszébe. Pedig nem feltétlenül kell ahhoz extrém foglalkozás vagy munkahelyszín, hogy a foglalkozásunk egészségkárosító hatású legyen.

Az elmúlt évtizedek kutatásainak köszönhetően egyre inkább világossá válik, hogy a munkahelyi stressz épp olyan veszélyes a dolgozók egészségére, mint bármilyen extrém munkakörnyezet. A folyamatos feszültség ugyanis jelentősen megnöveli számos egészségügyi probléma kialakulásának kockázatát – a többi között a cukorbetegségét is.

Veszélyben a szellemi dolgozók

A munkahely és a cukorbetegség közötti összefüggést nem úgy kell elképzelni, hogy a pékségekben vagy cukrászdákban dolgozók folyamatosan kóstolgatják a termékeket, és emiatt lesz magas a vércukruk. Egy kutatás szerint inkább a szellemi munkát végzőknél nagy a kockázat. Az eredmények szerint ugyanis szellemileg kimerítő feladatokat ellátó nők esetében mérhetően – több mint 20 százalékkal – megnő a diabétesz esélye.

Nem az életmód számít

A szakemberek több mint 73 ezer nő adatait elemezték, akik közül a legtöbben tanárok, tanítók voltak. Így derült ki, hogy a szellemileg megterhelő munkát végző nőknél sokkal nagyobb a 2-es típusú diabétesz esélye, mint a szellemileg kevésbé megterhelő munkakörben dolgozók esetében. A szakemberek szerint ez az eredmény független az életmódtól és a hagyományos anyagcserefaktoroktól, tehát a magas kockázat azokra is vonatkozik, akik kifejezetten figyelnek az egészségükre.

A férfiaknál is nagy a kockázat

Bár a vizsgálat elsősorban a nők egészségére gyakorolt hatást vizsgálta, de a szakemberek szerint a férfiak esetében is hasonlóan káros lehet a tartós munkahelyi stressz. Éppen ezért azoknak, akik szellemileg megerőltető munkát végeznek, tudatosan kell figyelniük arra, hogy rendszeresen levezessék a feszültséget. Ám emellett az is nagyon fontos lenne, hogy a munkaadók is minél több lehetőséget teremtsenek a dolgozók stressz-szintjének csökkentésére.

Forrás: HáziPatika.com (https://www.hazipatika.com/psziche/stressz/cikkek/igy_betegithet_meg_a_munka/20190509120049)