Így csaphat be az őszi óraátállítás

Október 25-én hajnalban ismét visszaállítottuk az órákat, így elméletileg egy teljes órával többet aludtunk. Vagy mégsem?

Október utolsó vasárnapján hajnali 3-kor 2-re állítottuk vissza az órákat. Bár ezúttal nem elveszítettünk, hanem nyerünk egy órát, a szervezetünk nem feltétlenül követi ilyen egyszerűen a változást. Ezt a Bristoli Egyetem kutatása is alátámasztja, amelyben közel 12 ezer ember alvási adatait elemezték.

Az óraátállítás hatása az alvásra

A fent említett kutatás eredményei szerint

az őszi óraátállítás napján átlagosan mindössze 33-38 perccel aludtak többet a résztvevők.

A tavaszi átállás ezzel szemben 61-65 perces alváscsökkenéssel járt.

A magyarázat a belső biológiai óránk működésében keresendő. Az alvás-ébrenlét ritmusát ugyanis nem a falióra, hanem a szervezet cirkadián rendszere szabályozza, amely elsősorban a természetes fényhez igazodik. Hiába mutat az óra egy órával korábbi időpontot, a testünk továbbra is a megszokott ritmus szerint működik. Ezért fordulhat elő, hogy az átállítás után korábban álmosodunk el, vagy a megszokottnál hamarabb ébredünk.

Így viselhet meg kevésbé az óraátállítás

Az óraátállítás különösen kellemetlen lehet az idősebbeknek, a kisgyermekes családoknak, a váltott műszakban dolgozóknak és az eleve alvászavarokkal küzdőknek. A megszokott napirend eltolódása átmeneti fáradtságot, korai ébredést vagy elalvási nehézséget okozhat. A SomnoCenter alvásszakértői szerint

a rendszeres lefekvési és ébredési időpontok,

a reggeli természetes fény és

az esti erős fények mérséklése segítheti az alkalmazkodást.

Ha azonban az alvásproblémák tartósan fennmaradnak vagy hangos horkolás, éjszakai légzéskimaradás és nappali aluszékonyság is jelentkezik, érdemes alvásvizsgálatot kérni.

Forrás: hazipatika.com

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