Így óvhatja nyáron a szemét a napsugaraktól

Nyáron szinte mindenhonnan csak azt halljuk, hogy vigyázzunk bőrünkre, védekezzünk a nap káros sugarai ellen, de a szemünk védelme is legalább ennyire fontos.

„A nap káros hatásának egyik leglátványosabb és egyben leghamarabb jelentkező tünete a bőrünket érintő napégés. Ám jó, ha tudjuk, hogy a szemünkre is veszélyesek a káros UV sugarak. A bőrégéssel ellentétben ezek a tünetek később, akár évek múlva jelentkezhetnek. Rövid távon mindössze hunyorgást, enyhe irritációt válthatnak ki az erős napsugarak, hosszú távon azonban különféle betegségekhez, a látás romlásához is vezethetnek Éppen ezért fontos, hogy több figyelmet szenteljünk szemünk védelmének” – mondta Dr. Fekete Orsolya, az Év Magánrendelőjének választott Budai Egészségközpont szemész szakorvosa.

Miért fontos a szemünk védelme?

A fokozott napsugárzásnak kitett személyeknél gyakrabban alakul ki kúszóhályog és szürkehályog, ezért is fontos a szem védelme nemcsak nyáron, hanem az év többi szakaszában is. Ha hosszabb ideig tartózkodunk a szabadban, vagy a szabadban dolgozunk, minden esetben gondoskodjunk szemünk megfelelő védeleméről.

Hiszen nem csupán a víztükörről visszaverődő napfény irritálhatja a szemünket, de a világos felületek, épületek is kellemetlenül felerősíthetik a napsugarakat. A szolárium is okozhat irritációt, a szaruhártya hámtakarójának „leégését”, ezért javasolt a védőszemüveg használata is csukott szem mellett. A védelem és megelőzés azonban ne merüljön ki a megfelelő napszemüveg vásárlásában! Rendszeresen, legalább évente vegyünk részt szűrővizsgálatokon!

Hogyan óvhatjuk meg szemünket a káros sugaraktól?

A káros UV-sugarak kiszűrése érdekében viseljünk megfelelő UV-szűrős szemüveget, napszemüveget, amely az oldalról érkező sugarakat is kellően szűri.

A vásárlásnál ne a divat, hanem a praktikum legyen a fő szempont. Az olcsó, utcán is megvásárolható napszemüvegekben legtöbbször nincs UV-szűrő, a sötét lencse miatt pedig még többet árthatunk szemünknek: a sötét szín miatt kitágult pupillán keresztül sokkal könnyebben bejutnak a káros sugarak a szembe.

Jó hír a szemüvegeseknek: a szabványoknak megfelelően a dioptriás szemüvegek lencséjét UV-szűrővel kell ellátni, így ez az alap védelem számukra adott.

Vásároljunk UV400 felirattal ellátott napszemüveget, így biztosak lehetünk abban, hogy szemünk 100%-os védelmet kap. Kérjük optikus segítségét a választásban, és ha van rá lehetőségünk, készíttessünk egyedi, ránk szabott szemüveget.

A legkisebbek szemét szintén védhetjük a számukra kialakított, speciális napszemüveggel.

Jó megoldás lehet felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt az árnyékot nyújtó széles karimájú kalap, siltes sapka is. Amellett, hogy szemünket védi az erős napsugárzástól, a napszúrás ellen is védelmet nyújt.

Forrás: EgészségKalauz

Nyitókép: Kárpátalja.ma