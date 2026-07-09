Ingyenes veszettség elleni oltást szerveznek kutyák és macskák számára Nagyszőlősön

Július 9–10-én ingyenes veszettség elleni védőoltást biztosítanak a kutyák és macskák számára Nagyszőlősön.

Az oltást a Kárpátaljai Megyei Állami Állategészségügyi Kórház körzeti állatorvosai végzik. A vakcinázás mindkét napon kijevi-idő szerint 9:00 és 15:00 óra között lesz a Korjatovics utcában, a Bonna Pizza pizzériával szemben.

A szervezők arra kérik a kisállattartókat, hogy éljenek a lehetőséggel, hiszen a veszettség rendkívül veszélyes, vírusos eredetű betegség, amely egyaránt érintheti az állatokat és az embereket. A klinikai tünetek megjelenését követően a betegség gyakorlatilag minden esetben halálos kimenetelű.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a veszettség megelőzésének leghatékonyabb módja a kutyák és macskák évenkénti védőoltása.

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