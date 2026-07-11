Jeges vagy langyos víz: melyik hidratál jobban? 

A hideg, a langyos és a meleg víz is hidratál, de bizonyos helyzetekben nem mindegy, melyiket választjuk. Másképp hatnak ugyanis a szervezetre.

A megfelelő folyadékbevitel életbevágó, és sokak szerint a jeges, vagy éppen a meleg víz különleges egészségügyi előnyökkel jár. A Health szakértői szerint azonban a legtöbb esetben nem a víz hőmérséklete számít, hanem az, hogy elegendő folyadékot fogyasztunk-e. A szervezet ugyanis a gyomor-bélrendszerben a testhőmérséklethez igazítja a bevitt folyadék hőmérsékletét. Mégis van néhány eset, amikor jobb a hideget vagy éppen a meleget választani.

A hideg víz hatása – van, amikor tényleg a jeges a jobb választás

Bizonyos helyzetekben a hűvösebb víz valóban hatékonyabb lehet a folyadékpótlásban, segíthet ugyanis csökkenteni a testhőmérsékletet, és komfortosabb érzést nyújthat, amikor a szervezet túlmelegszik. Különösen igaz ez:

nagy melegben,

intenzív sportolás közben,

komolyabb fizikai megterhelés, munka esetén,

erős izzadás mellett.

Amikor pedig inkább a meleg folyadék segít

Aki náthával, influenzával küzd, annak a meleg italok kellemesebb megoldást jelenthetnek. A meleg víz vagy tea ugyanis – bár alapvetően nem gyógyítja meg a betegséget – átmenetileg enyhítheti a torokfájást, a köhögést és a kellemetlen orrdugulást, de segíthet abban is, hogy könnyebben pótoljuk egy esetleges láz során elveszített folyadékot.

Jóllehet a meleg italok nem emelik meg jelentősen a testhőmérsékletet, de javíthatják a komfortérzetet hideg időben is. Ha tehát hosszabb időt töltünk a szabadban télen, a meleg folyadék jobb választás a hideg víznél.

Tényleg fogyaszt a jéghideg víz?

Sokan úgy vélik, hogy a hideg víz fogyasztása felgyorsítja az anyagcserét és segíti a fogyást. Bár a szervezet valóban energiát használ fel a hideg víz felmelegítésére, ennek hatása nagyon csekély. A hideg víz ugyanis csak kis mértékben és rövid ideig növelheti az energiafelhasználást, így önmagában nem jelent hatékony fogyókúrás módszert.

Kinek nem ajánlott a nagyon hideg víz?

Bár a legtöbb egészséges ember számára nincs jelentős különbség a hideg és a meleg víz között, bizonyos esetekben a túl hideg ital kellemetlenséget okozhat.

Problémát jelenthet azoknak, akiknek érzékenyek a fogaik,

akiknél fejfájást vált ki.

Nyelési nehézségek vagy nyelőcsőbetegségek esetén szintén kellemetlen lehet.

Forrás: hazipatika.com

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