Kalciumban gazdag zöldségek

Kárpátalja.ma Egészség

Nem csak a tejből juthatunk elegendő kalciumhoz: több zöldség is meglepően gazdag ebben az ásványi anyagban.

A legtöbben a tejet tartják a kalcium legfontosabb forrásának, nem véletlenül: egyetlen bögre tej közel 276 milligramm kalciumot tartalmaz. Azonban bizonyos zöldségek is jelentős mennyiséget biztosítanak ebből a csontok egészsége szempontjából nélkülözhetetlen ásványi anyagból – írja a VerywellHealth.com.

A következő képeken mutatjuk, mely zöldségek híresek kalciumtartalmukról. Maga a tartalom önmagában azonban nem minden. Egyes növények olyan vegyületeket – például oxalátokat – tartalmaznak, amelyek megnehezítik a kalcium felszívódását. Éppen ezért nem feltétlenül az a legjobb kalciumforrás, amelyik papíron a legtöbbet tartalmazza.

A spenót hiába tartalmaz sok kalciumot, a szervezet ebből viszonylag keveset képes hasznosítani. Egy csésze főtt spenótban mintegy 245 milligramm kalcium található, ugyanakkor magas oxaláttartalma jelentősen rontja a felszívódást. Ez azt jelenti, hogy hiába tűnik kiváló kalciumforrásnak, valójában sokkal kevésbé hatékony ebből a szempontból, mint például a kínai kel vagy a fodros kel.

A listán szereplő zöldségek közül talán ez rendelkezik a legmagasabb kalciumtartalommal: egy csésze főtt leveles káposzta több mint 320 milligramm kalciumot biztosít. Bár tartalmaz oxalátokat, ezek mennyisége jóval alacsonyabb, mint a spenótban, így a kalcium hasznosulása is kedvezőbb.

mustárlevél szintén a kalciumban gazdag leveles zöldségek közé tartozik. Egy csésze főtt mustárlevél körülbelül 165 milligramm kalciumot tartalmaz. Alacsony oxaláttartalmának köszönhetően a benne lévő kalcium könnyebben hasznosul, ráadásul K-vitaminban is bővelkedik.

A brokkolit sokan elsősorban C-vitamin-tartalma miatt fogyasztják, pedig kalciumforrásként is számolhatunk vele. Egy csésze főtt brokkoli mintegy 62 milligramm kalciumot tartalmaz. Igaz, hogy a tej kalciumtartalmával nem versenyezhet, de rendszeres fogyasztásával érezhetően növelhető a napi kalciumbevitel. Párolva, sütve vagy akár nyersen is finom.

A „szuperélelmiszerek” között emlegetett fodros kel nemcsak rostokban és vitaminokban gazdag, hanem jelentős kalciumforrás is. Egy csésze főtt kel 177 milligramm kalciumot tartalmaz. Bár a tejhez képest több adagra van szükség azonos mennyiségű felszívódó kalcium eléréséhez, a kel előnye, hogy a benne lévő kalcium jól hasznosul. Fogyasztható salátában, turmixban, levesben vagy akár ropogós zöldségchipsként is.

kínai kel az egyik legjobb növényi kalciumforrás. Egy csészényi főtt bok choy körülbelül 158 milligramm kalciumot tartalmaz, és a benne lévő ásványi anyag kifejezetten jól hasznosul a szervezetben. Sőt, egy adagból nagyjából annyi kalcium szívódhat fel, mint egy pohár tejből. A bok choy salátákban nyersen, wokban pirítva vagy levesekbe főzve is remek választás.

Mi befolyásolja a kalcium felszívódását?

Nemcsak az számít, hogy egy élelmiszer mennyi kalciumot tartalmaz, hanem az is, hogy abból mennyit tud a szervezet felvenni.

  • D-vitamin: nélkülözhetetlen a kalcium megfelelő felszívódásához. Éppen ezért a kalciumban gazdag étrend önmagában nem elég, a megfelelő D-vitamin-szintre is figyelni kell. 
  • Oxalátok: ezek a természetes vegyületek megkötik a kalcium egy részét, így az nem tud felszívódni. A spenót és a szója különösen sok oxalátot tartalmaz. 
  • Fitátok: főként a hüvelyesekben és a diófélékben találhatók. Bár egészséges összetevők, nagy mennyiségben csökkenthetik bizonyos ásványi anyagok, köztük a kalcium hasznosulását.

Mennyi kalciumra van szükségünk?

A napi ajánlott kalciumbevitel életkortól függően változik:

  • 4-8 éves gyermekek: 1000 milligramm
  • 9 éves kortól és serdülőkorban: 1300 milligramm
  • 19-50 éves nők és 19-70 éves férfiak: 1000 milligramm
  • Várandós és szoptató nők: 1300 milligramm
  • 51 év feletti nők és 70 év feletti férfiak: 1200 milligramm

Forrás: hazipatika.com

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