Kerülje ezeket az ételeket, ha magas a vérnyomása

A magas vérnyomás megelőzésében jelentős szerepe van a táplálkozásnak, sőt, a már kialakult betegség kezelésében is döntő szerepű az életmód.

A magas vérnyomás csökkentése nem csupán önmagáért való cél, de a kezeléssel elkerülhetővé válhatnak a komoly szövődmények is, mint például a stroke, az érelmeszesedés, a szív- és a vesebetegségek. Mindazonáltal a betegek nem támaszkodhatnak kizárólag a gyógyszeres kezelésre, az orvos életmódra vonatkozó tanácsait is fontos elfogadni és betartani. Az életmódnak ugyanis önmagában is gyógyító hatása van. Vajdovich Dorottya, a Kardioközpont dietetikusa, okleveles táplálkozástudományi szakember MSc, PhD-hallgató arra hívta fel a figyelmet, hogyan tud segíteni a személyre szabott étrend a vérnyomás kordában tartásában, és melyek azok az élelmiszerek, amelyek fogyasztását ajánlott korlátozni.

Kutatások bizonyítják, hogy túlsúly esetén a testsúlycsökkentés, a sóbevitel mérséklése és a fizikai aktivitás fokozása a vérnyomás jelentős csökkenését eredményezi. Azt is egyre több adat bizonyítja, hogy az alkoholfogyasztás mérséklése és a dohányzás elhagyása kedvező a vérnyomás értékeire. Hasznos a DASH-diéta, amelynek lényege naponta négyszer-ötször zöldség, gyümölcs, két-három alkalommal sovány tejtermék és rendszeresen hal, teljes kiőrlésű pékáruk, valamint kis mennyiségű fehér hús fogyasztása. A nem gyógyszeres kezelési formák közül a túlsúly esetén alkalmazott testsúlycsökkentés a leghatékonyabb: 10 kilogramm fogyás a szisztolés vérnyomásértéket 5–15 Hgmm-rel mérsékli. Ugyanennyi fogyás esetén ráadásul csökken a magas koleszterinszint, enyhülnek az anyagcsere-problémák, ízületi panaszok, növekszik az energiaszint.

Élelmiszertípusok, amelyeket érdemes csökkenteni az étrendben

Van néhány élelmiszertípus, amelynek nagy mennyiségű fogyasztása megnehezíti a vérnyomás csökkenését, elsősorban a magas sótartalom, illetve a só nátriumtartalma okán. A sóbevitel napi 5 gramm alá történő csökkentése (ami körülbelül 1 teáskanálnyi mennyiségnek felel meg) a stroke kockázatát 23, a szív- és érrendszeri betegségek rizikóját 17 százalékkal csökkenti. A magasvérnyomás-betegek ajánlott napi nátriumbevitele 2-3,5 milligramm. Ugyanakkor a magyar lakosság sófogyasztása jelentősen meghaladja az ajánlott értékeket, 2013-as adatok szerint a férfiak átlagosan 17,2 gramm, a nők mintegy 12 gramm sót fogyasztanak naponta, ami 3-3,5-szerese az ajánlottnak.

Milyen élelmiszerek fogyasztását érdemes csökkenteni a magas sótartalom miatt?

Felvágottak

A felvágottak és a szalámik valóságos nátriumbombák, hiszen gyakran sóval vagy nátrium-nitrittel kezeltek, fűszerezettek és tartósítottak. Különösen a füstölt, pácolt húsoknak és az úgynevezett löncshúsoknak magas a sótartalma.

Mirelit pizza

Bármelyik pizza rendelkezhet magas sótartalommal, amelyiken felvágott, sós sajt (például feta vagy márványsajt) és paradicsomkészítmény a feltét, de különösen a fagyasztott pizzák kerülendők a magasvérnyomás-betegek számára. Ezekhez a termékekhez ugyanis több sót adnak, hogy felolvasztás és sütés után is megőrizzék az ízüket.

Savanyúság

A tartósítás maga meglehetősen sok sót igényel. Így egy gyárilag savanyított uborka kész nátriumraktár lehet, és meglepően sok sót tartalmazhat például a savanyított erőspaprika.

Zacskós levesek, tésztás instant levesek

Bár valóban percek alatt elkészülnek és melegek, a zacskós levesek jellemzően rendkívül magas nátriumtartalmúak. Ha ragaszkodunk hozzájuk, érdemes a csökkentett sótartalmú termékeket választani.

Paradicsomkészítmények

Talán meglepő, de a feldolgozott paradicsomkészítmények kifejezetten kerülendők magasvérnyomás-betegség esetén, ugyanis legyen szó konzervről, tésztaszószról, paradicsomléről vagy ketchupról, a magas sótartalom majdnem bizonyos.

Sós nassolnivalók

A chipsek, a krékerek, ropik nem csak rengeteg sok tartalmaznak, de magas kalóriatartalmuk mellett alig található bennük értékes tápanyag, napi fogyasztásuk így semmiképp sem ajánlott.

„A magas vérnyomással élőknek rendkívül fontos a megfelelő étrend összeállítása, hiszen nemcsak a sóbevitel az, amit ajánlott csökkenteniük, de figyelniük kell például a telített és transzzsírsavakra is. Az előbbi anyag bőségesen megtalálható például a csirke bőrében és a zsíros húsokban és tejtermékekben, ezért érdemesebb sovány, bőr nélküli és fehér húsokat vagy halakat a tányérra tennünk”

– ismerteti Vajdovich Dorottya.

Kiemelte: a transzzsírokkal történő eljárást hidrogénezésnek nevezzük, a hidrogénezett olajok pedig növelik az élelmiszerek eltarthatóságát és stabilitását. Éppen ezért, ha ezt a feliratot olvassuk (főként az előre csomagolt és készételeken), tudhatjuk, hogy csínján kell bánni vele. Ugyancsak cél lehet a magas vérnyomással élő kliensnél a fogyás, amelyben az étkezés kulcsszerepet játszik, és minél jobban összeállított az étrend, annál tartósabb a testsúlycsökkenés. Ahhoz pedig, hogy az adott páciensnek mindez könnyen menjen és mégis élvezetes legyen az étkezés, a személyre szabott dietetikai tanácsadás a leghatékonyabb eszköz.

