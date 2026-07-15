Kígyómarás gyanújával szállítottak kórházba egy 40 éves férfit a Técsői járásban

Kígyómarás gyanújával kellett kórházba szállítani egy 40 éves férfit a Técsői járásban. Az előzetes információk szerint a férfi kezén találtak olyan sérülést, amely feltehetően kígyómarásból származik.

A Kárpátaljai Megyei Sürgősségi Orvosi Segélyszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínre érkező mentők ellátták a beteget, majd a Técsői Központi Járási Kórházba szállították további kivizsgálásra, megfigyelésre és kezelésre.

A mentőszolgálat ismét felhívta a figyelmet arra, hogy kígyómarás gyanúja esetén tilos kiszívni a mérget, felvágni a sebet vagy szorítókötést alkalmazni. A sérült végtagot lehetőség szerint mozdulatlanul kell tartani, az érintett testrészről pedig ajánlott eltávolítani a gyűrűket, karkötőket és egyéb ékszereket, mivel a duzzanat gyorsan kialakulhat. A sérülthöz mielőbb mentőt kell hívni a 103-as segélyhívó számon.

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