Koffeintabletta: kiválthatja a kávét?

Egyesek a kávézás élénkítő hatását koffeintablettákkal helyettesítenék, de milyen hatással lehet ez az egészségünkre?



Sokak számára a reggeli kávé elfogyasztása egy napindító rituálé, mások viszont még az erős fekete illatától is rosszul vannak. Utóbbi csoportba tartozók sokszor koffeintabletták bevételével próbálják helyettesíteni a kávé élénkítő hatását, és felpörgetni a szervezetüket a fáradt reggeleken. De hogyan hat mindez a szervezetükre? Helyettesíthető teljes egészében a kávézás koffeintablettákkal? A Livestrong cikke ennek kapcsán osztott meg néhány fontos gondolatot.

Hogyan hat a koffein az egészségünkre?

A koffeinbevitelnek egyes kutatások szerint pozitív hatása lehet számos élettani folyamatunkra, segíti a szív és a keringés működését és jó hatással van a hangulatunkra is. Túlzásba vinni persze ennek fogyasztását sem szabad. Hogy mennyi koffeint javasolt fogyasztanunk, azt az életkorunk, egészségi állapotunk és a szervezetünk működése is befolyásolhatja. Az ISIC (Institute for Scientific Information on Coffee – a kávéról szóló tudományos információk intézete) nonprofit szervezet szerint a felnőtteknek naponta legfeljebb 400 milligramm koffeint javasolt bejuttatni a szervezetükbe, a terhes nőknek pedig ennek felét, ami nagyjából 2-3 csésze kávénak felel meg.

Kávé vagy koffeintabletta: melyiket válasszuk?

Fontos tudni, hogy a kávé több pusztán folyékon koffeinnél. Amellett, hogy reggelente energiát ad, ez a fekete élénkítő antioxidánsokat és a szervezet működéséhez elengedhetetlen tápanyagokat is tartalmaz, mint például a riboflavin, valamint a B5- és B3-vitamin, amelyeket a koffeintablettákban nem találsz meg. Ezenkívül a kávéban található bioaktív összetevők elősegítik az agy egészségét is. A Nutrition néhány éve végzett tanulmánya megállapította, hogy a rendszeresen kávézók körében alacsonyabb az Alzheimer-kór kockázata, amely a kognitív hanyatlás vezető oka.

A koffeintabletták jótékony hatásúak azok számára, akik éberek és energikusak szeretnének maradni, de a kávét vagy a teát nem akarják, vagy nem is tudják meginni. A Harvard Medical School cikke szerint sokan egészségügyi okokból kerülik a kávézást. Az emésztési problémákkal küzdőknél például gyomorégést vagy savas refluxot okozhat, így ezeknek az embereknek jobb, ha a tablettás koffeinbevitelt választják. Illetve vannak persze azok is, akik számára a kávé kesernyés íze miatt nem fogyasztható, ők szintén az alternatív koffeinbevitel mellett dönthetnek.



A koffeintabletta veszélyét növeli ugyanakkor az, hogy könnyebben túladagolhatjuk velük a koffeinbevitelt. Ha átlépjük a megadott határértéket, azt fejfájás, a pulzusszám növekedése, hányinger, ingerlékenység jelentkezhet.



Forrás: HáziPatika