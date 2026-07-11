Májvédő zöldségek, amelyet gyakrabban kellene fogyasztanunk

A szakemberek szerint a mediterrán étrendhez hasonló étkezési minta – amelyben a zöldségek nem köretként, hanem a tányér egyik főszereplőjeként jelennek meg – különösen hatékonyan mérsékli a metabolikus eredetű zsírmájbetegség kockázatát vagy súlyosságát.

A máj – amely a legnagyobb belső szervünk – számos létfontosságú feladatot lát el a szervezetben. Egészséges működésének támogatásához azonban nem valamilyen „csodaitalra” vagy „méregtelenítő kúrára” van szükség, hanem – az egészséges testsúly elérése és az alkoholfogyasztás mérséklése mellett – rendszeres és tudatos zöldségfogyasztásra.

Egyetlen alapanyag sem tisztítja ki önmagában a májat, de sokféle zöldség segíthet abban, hogy több rost, vitamin és növényi eredetű tápanyag kerüljön a tányérra, miközben kevesebb hely marad az ultrafeldolgozott, cukros vagy túl zsíros ételeknek” – írta cikkében a Well&fit.

Májat támogató ételek

Ha a máj egészségének megőrzése, illetve a metabolikus eredetű zsírmájbetegség kockázatának vagy súlyosságának mérséklése a cél, az Amerikai Májbetegségeket Kutató Társaság szerint a mediterrán étrendhez hasonló étkezési minta nagyon jó választás lehet. A fő cél, hogy étrendünkben a zöldségek ne csupán köretként, hanem az étkezéseink egyik főszereplőjeként legyenek jelen.

Mutatjuk, melyik 19 zöldséget ajánlott különösen gyakran fogyasztani:

spenót,

mángold,

paradicsom,

fejes saláta,

madársaláta,

kelkáposzta,

brokkoli,

karfiol,

kelbimbó,

káposzta,

fodros kel,

karalábé,

sárgarépa,

sütőtök,

cékla,

bab,

lencse,

csicseriborsó,

zöldborsó.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

A zöldségek ugyan támogathatják a máj egészségét, a kivizsgálást és az orvosi ellátást azonban nem helyettesítik. Éppen ezért májproblémára utaló tünetek – például tartós fáradtság, jobb bordaív alatti kellemetlenség, sárgás bőr vagy szemfehérje, szokatlan hasi puffadás, sötét vizelet vagy kóros laboreredmény – esetén mindenképpen forduljunk szakemberhez! A májbetegségek egy része azonban sokáig alig okoz panaszokat, ezért akkor is fontos a rendszeres orvosi kontroll, ha – túlsúly, cukorbetegség, magas vérnyomás vagy magas vérzsírszint miatt – a kockázati csoportba tarozunk.

Forrás: hazipatika.com

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