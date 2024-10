Megéri-e megenni a brokkoli szárát?

Ahány ház, annyi szokás – szokták mondani, a főzésre pedig ez különösen igaz lehet. Biztosan olvasók között is sokan vannak, akik a brokkolinak csak a rózsáit használják fel, míg mások – a maradékmentés jegyében – a zöldség fás szárát is beledobják a fazékba. Nézzük, vajon megéri-e átigazolni az utóbbi csapatba.

A brokkoli szára legalább olyan gazdag tápanyagokban, mint a rózsái – mutatott rá a meglepő tényre az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Közelmúltbeli Facebook-bejegyzésükben – a német ÖkoTest cikkére hivatkozva – azt írták, a brokkoli a legtáplálóbb zöldségfélék egyike, sok recept viszont csak a rózsák felhasználására biztat.



A szára is rengeteg értékes összetevőt tartalmaz

A kalóriaguru.hu adatai szerint 100 gramm brokkoli elfogyasztásával 34 kilokalóriányi energiához, 2,8 gramm fehérjéhez, 0,4 gramm zsírhoz, 4 gramm szénhidráthoz, valamint 2,6 gramm rosthoz juthat a szervezeted. Emellett jelentős mennyiségű A-, C- és K-vitamint, valamint folsavat is bevihetsz vele. Sokan azonban nem is tudják, hogy a brokkoli vastag szára egyes tápanyagokból – például vasból és rostokból – még többet is tartalmaz, mint a rózsái.

Bár a legtöbb recept nem is vesz róla tudomást, a brokkoli szárát ugyanúgy felhasználhatjuk, mint a rózsákat. A torzsáról távolítsuk el a fás részeket, hámozzuk meg, majd vágjuk apróra, és kevés vízben pároljuk meg (így megőrizhetjük a vitamintartalmát, a hosszú főzés során ugyanis a tápanyagok nagy része elvész)” – figyelmeztettek a posztban.

Tippek a brokkoli felhasználásához

Ha brokkolikrémlevest készítesz, tegyél egy burgonyát a zöldségalaplébe, majd add hozzá szárastól a brokkolit, és főzd puhára. Végül pürésítsd, illetve ízesítsd egy kis tejszínnel, sóval és borssal.

Köretként pedig – a szokásos burgonyapüré helyett – akár brokkolipürét is készíthetsz. Ehhez először is főzd meg, majd pépesítsd a brokkolit. Fűszerezd sóval, borssal és egy kis őrölt szerecsendióval.



Forrás: hazipatika.com

