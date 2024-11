Megkezdődött a tüdőgyulladás-szezon Kárpátalján

A tüdőgyulladás vírusok vagy baktériumok által okozott gyulladásos megbetegedés, ami a tüdőhólyagocskákat és a hólyagok közötti teret érinti.

A pneumóniát leggyakrabban baktérium vagy vírus okozza, de más paraziták, belélegzett gőzök, gázok, illetve akár a légzőrendszerbe került idegentest is kiválthatja. A WHO adatai szerint a világon a 7. leggyakoribb halálok a tüdőgyulladás, még napjainkban is.

A statisztikai adatok szerint 2021-ben a betegség több mint 725 000 5 év alatti gyermek életét követelte.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium adatai szerint 2023-ban Ukrajnában 119 695 felnőttet és 46 576 kiskorút kezeltek kórházban tüdőgyulladással.

Kárpátalján csak az elmúlt héten 7 új beteget regisztráltak, közülük kettő kórházi kezelésre szorult.

A tüdőgyulladás tünetei:

láz

száraz vagy váladékos köhögés

köpetürítés

mellkasi fájdalom

légzési nehézség

végtagfájdalom

szédülés

fejfájás

étvágytalanság

A diagnózis felállítása során meghallgatják a tüdőt. Amennyiben valakinek tüdőgyulladása van, hallgatózás során a tüdő felett hóropogásra, szörtyögésre emlékeztető hang hallható. A vérkép balra tolt, emelkedik a fehérvérsejtek száma. Biztos kórismét a mellkas röntgenfelvétele adhat. CT-vizsgálat csak a gyulladás által elfedett daganat gyanúja esetén lehet indokolt.

Kockázati csoportba tartoznak azok az emberek, akik sok időt töltenek zsúfolt helyeken, mint a katonai laktanyák vagy a börtönök, a 2 év alatti gyermekek és a 65 év feletti személyek. Ezen kívül a levegőszennyezettség is nagyban befolyásolja a tüdőgyulladás megjelenését.

Fontos megjegyezni, hogy a tüdőgyulladás egy ma már gyógyítható betegség, azonban néha még mindig lehet súlyos lefolyása, szövődményei, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre.

A pneumococcus és az influenza elleni védőoltások hatékonyan csökkenthetik a tüdőgyulladás kockázatát.

A rendszeres és alapos kézmosás segíthet megelőzni a fertőzések terjedését, mivel sok kórokozó a kéz által terjed.

Kerülje a dohányzást és a passzív dohányzást, mivel mindkettő növelheti a tüdőgyulladás kockázatát.

Az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás és a megfelelő alvás mind hozzájárulhatnak az immunrendszer erősítéséhez és a betegségek elleni védelemhez.

