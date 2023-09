Mégsem jobb a papír szívószál a műanyagnál?

Az egyszer használatos műanyagtermékek visszaszorítása érdekében egyre több papír- és bambuszalapú terméket használnak az emberek. Friss adatok szerint azonban ezek sem feltétlenül nevezhetők jobb, környezetbarátabb alternatíváknak.

Nem feltétlenül teszünk jobbat a környezetnek, ha a műanyag szívószálakat helyett papír- vagy bambuszalapú termékeket használunk. Ugyanis az utóbbiakban is lehetnek polifluor- és perfluortartalmú alkil anyagok (PFA), amelyeket lassú lebomlásuk miatt gyakran csak „örök vegyszerek”-ént emlegetnek – közölte Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. (Ezek az anyagok ráadásul a szervezetbe kerülve egészségkárosodást is okozhatnak, bár egy szívószálból nyilván csak csekély mennyiséget juttatunk be.)

Mérgező anyagok az italok mellé

A friss, 39-féle szívószálat megvizsgáló belga kutatás eredményeiről beszámoló Nature World News cikkére hivatkozva azt írták, a papíralapú termékek 90, a bambusz szívószálak 80, továbbá a műanyag darabok 75 százalékában mutattak ki PFA-t. Ez alapján tehát látható, hogy még az egyébként környezetbarátként hirdetett szívószálak is nagy arányban tartalmaznak nehezen lebomló és potenciálisan mérgező vegyületeket.

Ha viszont valódi és tartós megoldást keresünk a műanyag szívószálak kiváltására, akkor talán a rozsdamentes acél darabokat nevezhetjük a legjobb választásnak. Ezek ugyanis a teszteredmények szerint teljesen mentesek voltak ezektől a szennyezőktől.

Forrás: hazipatika.com

Fotó: Getty Images