Mérges kígyó marhatott meg egy 71 éves férfit Rahó közelében

Feltehetően mérges kígyó marhatott meg egy 71 éves férfit a Rahói járásban. Az eset akkor történt, amikor a férfi a fenyőfák letört ágait takarította az erdő szélén.

Elmondása szerint hirtelen éles fájdalmat érzett az egyik ujjában, mintha valami megharapta volna. A kígyót ugyan nem látta, de rövid időn belül erős fájdalom, jelentős duzzanat és jellegzetes kékes elszíneződés jelent meg a harapás helyén.

A helyszínre riasztott mentők elsősegélyben részesítették a sérültet, majd a Rahói Járási Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre.

Az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a meleg hónapokban a kígyók különösen aktívak. Erdőjárás, kerti munka vagy természetben való tartózkodás során érdemes zárt cipőt és hosszú, vastag ruházatot viselni, valamint fokozott óvatossággal közlekedni.

Kígyómarás esetén a lehető leghamarabb orvoshoz kell fordulni, a sérült végtagot lehetőség szerint mozdulatlanul kell tartani, ugyanakkor tilos a mérget kiszívni vagy érszorítót felhelyezni, mert ezek súlyosbíthatják az állapotot.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →