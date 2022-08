Mi árulkodhat vérnyomásproblémákról?

Látásélességünk vizsgálata céljából gyakran fordulunk optometristához, aki a megfelelő vizsgálatokkal hamar megtalálja és megoldást kínál az esetleges fénytörési hibákra. Kevesen tudják azonban, hogy egy szemvizsgálat nemcsak látásunkról, hanem egyéb egészségügyi problémáról is árulkodhat – gyakran például itt jelentkeznek a magas vérnyomás első jelei.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint mintegy 1,3 milliárd ember él a Földön magasvérnyomás-betegséggel, avagy hipertóniával, mintegy felük úgy, hogy nem is tud róla, illetve nem diagnosztizálták nála a betegséget. Nem véletlenül hívják csendes gyilkosnak is a magas vérnyomást, hiszen alig-alig okoz észrevehető tüneteket, hosszú távon viszont súlyos szövődmények forrása lehet. Megfelelő kezelés nélkül egyaránt fokozza a többi között a szívinfarktus és a szívelégtelenség, a stroke, a vesebetegség, a vaszkuláris demencia, valamint különféle szemproblémák kialakulásának kockázatát. Ezért is fontos tehát, hogy minél korábban felismerjük a bajt, amihez a rendszeres szemvizsgálat nagy segítséget nyújthat – mutat rá a The Conversation oldalán megjelent közös cikkében Rebekka Heitmar, a Huddersfieldi Egyetem és Christian French, a Hertfordshire-i Egyetem optometrista szakértője.

Mint írják, többféle módszer is létezik arra, hogy ellenőrizzük vérnyomásunkat. Elmehetünk ezért a háziorvoshoz, de sokan tartanak otthon automata vérnyomásmérő készüléket is, amellyel szintén egyszerűen megmérhetők az aktuális értékek. Mindent egybevetve a brit egészségügyi szolgálat (NHS) ötévente javasol vérnyomásmérést felnőttek számára, illetve évente azoknak, akik akár családi kórtörténetük, akár életmódjuk okán kockázati csoportba tartoznak a hipertónia szempontjából. Mindazonáltal egy szakképzett optometrista is kiszúrhatja a betegséget szemvizsgálat alkalmával, még akár jóval azelőtt, hogy a háziorvosnak lehetősége nyílna erre.

Az optometristák által használt réslámpa és szemfenéki fotózás segítségével jól láthatóvá válnak a szem különböző részei, beleértve az apró vérereket is. Ezek az erek rendkívül érzékenyek a vérnyomás változásaira, magas vérnyomás esetén pedig könnyen megsérülhetnek. Ez önmagában is előidézhet látászavart, emellett a magas vérnyomás következtében folyadék halmozódhat fel a retina alatt, ami szintén kihatással lehet a szem egészségére. Szemvizsgálat során az optomeristák képesek megmérni a vérerek átmérőjét, ezáltal beazonosítani, ha páciensük magas vérnyomással él. Szemfenékfotózás esetén szintén láthatóak a betegség jelei bevérzésre utaló vörös foltok formájában.

A szem vérkeringése nagyon hasonló az agyéhoz, ami arra vezethető vissza, hogy a magzati fejlődés során a szemek agyszövetből fejlődnek ki. Így aztán a szem vérereinek változásai egyben annak korai jelei is, hogy valószínűsíthetően milyen folyamatok zajlanak az agyban és a szervezet egyéb területein. Mivel azonban az említett erek változásai egyéb, a szemeket érintő betegségek (például cukorbetegség) következményei is lehetnek, ezért az optometrista által felfedezett elváltozásokat minden esetben szakorvossal is szükséges ellenőriztetni. Összességében az optometristák folyadékfelhalmozódásra, gyulladásra és érdiszfunkcióra utaló jelek alapján is felismerhetik a magas vérnyomást a szemben, továbbá a vérerek átmérőjének mérése nyomán előrejelezhetik, kiket veszélyeztetnek leginkább a betegség és annak szövődményei.

„Habár a rendszeres szemvizsgálat nem helyettesíti a rendszeres egészségügyi szűrést háziorvosunknál, gyakran azonban ez az első, ahol kibukik a magas vérnyomás, mivel a betegek többnyire tünetmentesek. Az optometristák emellett szintén képesek lehetnek felismerni más betegségek jeleit, amelyek szintén károsíthatják a szemet” – hívta fel a figyelmet Heitmar és French.

Forrás: hazipatika.com