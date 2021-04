Miért nem jó alkohollal fertőtleníteni a sebeket?

A legtöbben gyógyszertári alkoholhoz nyúlnak, ha valamilyen sérülést, bőrgyulladást kell gyorsan, házilag fertőtleníteni. Ám ez azon túl, hogy csíp, más okokból sem a legmegfelelőbb szer erre. De akkor mi a korszerű ajánlás helyette?

Elég egy óvatlan mozdulat és bárki megsérülhet: megvághat a papír levélbontás közben, kisgyerekünk elesik a játszótéren, megbotlunk sétálás közben és felhorzsoljuk a könyökünket. Ilyenkor fontos a vérzéscsillapítás, illetve a seb kitisztítása, majd bekötözése.

Elég egy óvatlan mozdulat és bárki megsérülhet: megvághat a papír levélbontás közben, kisgyerekünk elesik a játszótéren, megbotlunk sétálás közben és felhorzsoljuk a könyökünket. Ilyenkor fontos a vérzéscsillapítás, illetve a seb kitisztítása, majd bekötözése.

Mit ajánlanak az orvosok helyette?

A legjobb, ha kifejezetten sebfertőtlenítésre szánt készítményt használunk. A szakemberek friss seb kezeléséhez egyöntetűen a folyékony állagú fertőtlenítőt javasolják, a zsírosabb kenőcsök ugyanis elzárják a seb felületét, ezáltal az nem tud szellőzni, felpuhul, nehezebben gyógyul, emellett könnyebben elszaporodhatnak rajta a baktériumok is.

Népszerűek a jód tartalmú sebkezelőszerek, mivel ezek hatékonyan fertőtlenítenek. Ám aki érzékeny a jódra, annál ezek nem jöhetnek szóba az allergiás reakció miatt. Hátrányuk, hogy a jód bőrön át felszívódhat és pajzsmirigy-alulműködést okozhat. Ezért rendszeres és/vagy nagy felületen történő használata nem igazán ajánlott, főleg kisebb gyerekek esetében.

A legkorszerűbb sebfertőtlenítők több komponensűek és jódmentesek. Ezeknek nemcsak az az előnyük, hogy fájdalommentesek és nem kell számolni különösebb mellékhatással, hanem az is mellettük szól, hogy színtelenek. Így nem kell attól félni, hogy megfogják a ruhánkat, használati tárgyainkat, másrészt ha esetleg bármilyen gyulladás, szövődmény jelentkezne a sérülés körül, időben észrevehetjük azt a bőr kipirosodásáról, hiszen azt nem fedi el más szín. Használatuk a kiszereléstől is függ: létezik olyan, amit steril vattára kell önteni, a spray verziót pedig közvetlenül a sebre és környékére fújhatjuk. Csak rajtunk áll, melyiket szerezzük be a házi elsősegély dobozunkba. Arra viszont mindig figyeljünk, hogy az előírt hatóidő előtt ne öblítsük le, ne kötözzük be a sérült bőrfelületet, különben mit sem ért a gondos tisztítás.

Forrás: HáziPatika.com