Mit tehetünk a szemölcsök ellen?

Bárhol megjelenhet a testen, jellemzően vírus okozza, fájdalmas lehet, és nem mindig könnyű megszabadulni tőle – mi az? Ez bizony a szemölcs, amelynek sokféle típusa van, és a házi praktikák nem feltétlenül hozzák meg ellene a várt hatást.

Szemölcsök bárhol előfordulhatnak a testen, és nem csupán esztétikailag lehetnek zavaróak. Elhelyezkedésüktől függően ugyanis megnehezíthetik akár az írást, a fogást, a járást vagy a sportolást is. Nézzük, mit kell tudni ezekről és az eltávolítási módjaikról.

Barnás, szürkés vagy bőrszínű kinövések

A leggyakrabban előforduló szemölcstípust közönséges szemölcsnek (verruca vulgaris) nevezik. Általában kerek vagy félgömb alakja, durva felülete és halványsárga vagy piszkosszürke színe van. Jellemzően nem jár fájdalommal, csak akkor, ha megsérül.

A futószemölcsöt vagy más néven lapos szemölcsöt (verruca plana) könnyű összetéveszteni egy anyajeggyel, hiszen alig emelkedik ki a bőrből, többnyire kisebb-nagyobb csoportokban jelenik meg, és jellemzően barna vagy bőrszínű. Egy másik típusú szemölcsöt – amely leginkább a tenyéren és a talpon tűnik fel (verruca plantaris) – is gyakran összetévesztik valami mással, mégpedig a bőrkeményedéssel vagy a tyúkszemmel. Rossz elhelyezkedése miatt fájdalmassá válhat a kéz használata vagy a járás.

Az otthoni eltávolítás nem mindig opció

A legtöbb leggyakoribb szemölcstípus akár kezelés nélkül elmúlhat, bár ez eltarthat egy-két évig, és közben újabbak is kialakulhatnak. Sokan első körben az otthoni kezeléssel próbálkoznak, mégpedig a patikákban kapható hámlasztó és fagyasztó szerek, illetve a speciális szemölcstapaszok használatával. Ezek a módszerek azonban nem feltétlenül hozzák meg a várt hatást.

„Akkor érdemes bőrgyógyászhoz fordulni, ha a szemölcsöt patikai készítményekkel nem sikerült eltávolítani, illetve, ha eleve látszik, hogy ennél makacsabb esetről van szó. Ilyenkor mindig az adott szemölcsnek és az elhelyezkedésének megfelelően választhatunk az egyes módszerek közül. A leggyakoribb közönséges szemölcsnél és a futószemölcsnél például szóba jöhet a fagyasztás, a sebészeti eltávolítás, az elektromos- vagy lézerkéssel való roncsolás és a szemölcsirtó szerek helyi alkalmazása. A tenyér-talpi szemölcstől leginkább ecsetelők, esetleg sebészi eltávolítás segítségével lehet megszabadulni, és alkalmazható speciális puhító kötés is, amelynek használatával a felpuhult bőrképlet könnyebben eltávolítható. A köröm alatt elhelyezkedő szemölcs kezelése nem egyszerű, sokszor sebészi eltávolítás szükséges. Ugyanakkor azzal érdemes tisztában lenni, hogy a szemölcsök jellemzően vírusos eredetűek (nagyrészt a HPV-fertőzés okozza őket), és bár maga a szemölcs eltávolítható, a vírus a szervezetben marad, így a kiújulás lehetősége fennáll” – idézte dr. Brezán Edina bőrgyógyász-kozmetológust a Dermatica korábbi közleménye.

Ahogy arra a Mayo Clinic összefoglalója is felhívta a figyelmet, a szemölcs elleni kezelés célja, hogy elpusztítsa a kinövéseket, illetve motiválja az immunrendszert a vírus elleni küzdelemre. A terápia gyakran hetekig-hónapokig is eltarthat, és a szemölcsök még egy sikeres kezelés után is visszatérhetnek, illetve továbbterjedhetnek.

A fentebb említett módszereken kívül szóba jöhet még injekciós vagy triklór-ecetsavas kezelés is. A fájdalmasabb és drasztikusabb beavatkozásokat gyermekek esetében jellemzően csak utolsó lehetőségként alkalmazzák.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: hazipatika.com/Getty Images