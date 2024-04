Mit tehetünk gyomorégés ellen?

A felnőtt népesség csaknem fele rendszeresen megtapasztalja a savtúltengést. Gyomorégés bármely napszakban előfordulhat, de ha éjjel következik be, akkor a kellemetlen tünetek mellett az alvás is nehezítetté válik. Mitől alakulhat ki savtúltengés és mit tehetünk ellene?

Mi is az a gyomorégés?

A gyomorégést a savtúltengés okozza. A táplálék a nyelőcsövön át a gyomorba kerül, a visszaáramlását a gyomorszáj izma zárja el. Ha ez a záróizom nem működik jól, akkor a savas gyomornedv visszakerül a nyelőcsőbe és irritálja a nyálkahártyát, gyulladást okozva. Ez sokszor az olyan kellemetlen tünetek mellett, mint a savas felböfögés, köhögés vagy fogászati problémák, a szegycsont mögötti vagy a torokban tapasztaltható, égő fájdalommal jár együtt. A gyomorégés rendszerint étkezés után vagy vízszintes helyzetben jelentkezik.

Savtúltengés és az alvás

Gyomorégés bármely napszakban előfordulhat, ám, ha ez éjszaka történik, akkor a pihentető alvást befolyásolja. Már az elalvást is megnehezítheti, de mindenképpen negatív hatással van a mélyalvásra. Az alvásunk nem egyetlen, hanem különböző stádiumokból áll, amelyek nagyjából másfélórás ciklusonként változnak. Az éjszaka első részében a mélyalvás a jellemző, majd ezt követ a felületes illetve a REM-alvás (azaz álomalvás). Ezek a ciklusok meghatározott sorrendben követik egymást, ezek aránya és időtartama határozza meg többek között, hogy mennyire ébredünk kipihenten. Ha savtúltengés van, miközben alszunk, az úgy nevezett mikroébredéseket okoz: például a köhögés megszakítja a mélyalvást, emiatt fáradtan ébredünk. Ha ez hosszú időn keresztül így folytatódik, akkor kialakul a GERD vagyis a reflux, amellyel egy ördögi kör jöhet létre, ugyanis az alvászavar és a reflux egymással szorosan összefüggő és egymást erősítő hatásúak.

Életmódbeli tényezők

De nem csupán a gyomorszáj rosszul záródó gyűrűje a felelős a savtúltengésért, hanem az életmódunk és az étrendünk is. Kialakulhat az állandó stressztől, alkohol-, kávéfogyasztástól, dohányzástól, elhízástól, lefekvés előtti túlevéstől, zsírdús étkezéstől. Ha zavar áll be a szervezet sav-lúg egyensúlyában, akkor az a gyomornedvben is jelentkezik: több savat tartalmazhat ebben az esetben. Az elsődleges prevenció tehát – mint oly sok más betegségnél, kellemetlen testi érzetnél vagy hangulati problémáknál – a megfelelő életmód, valamint étrend kialakítása.

Valahogy így lenne érdemes

De mit értünk megfelelő életmód és étrend alatt? Kezdjük a stresszkezeléssel. A stresszt az életünkből teljesen kiiktatni szinte lehetetlen, ráadásul nagy egyéni eltéréseket mutat mind a megélése, mind az erre adott válaszaink. Egy dolgot azonban fontolóra vehetünk: a kiváltó okok felismerését, valamint, hogy valamilyen módon kezelnünk érdemes. Ez szinte bármi lehet, ami egészséges: rendszeres testmozgás, séta, meditálás, autogén tréning, kertészkedés. A mozgásszegény, ülő életmód, a túlsúly sem kedvez a savtúltengésnek, valamint az is fontos, hogy egészségesen étkezzünk, lehetőleg lefekvés előtt két órával már ne együnk semmit. Csökkentsük – ha elhagyni nem is tudjuk teljesen – a kávéivást, kerüljük az alkoholt, a csokoládét, a fűszeres ételeket. A paradicsom, a hagyma, a szénsavas italok sem jó barátaink. Ha rendszeresen visszatérő panasz az éjszakai gyomorégés, akkor érdemes megemelni a matracot vagy az ágyrácsot és oldalt fekvő helyzetben aludni. Fontos és talán meglepő lehet, hogy az sem mindegy miben alszunk: a túl szűk ruhák helyett kényelmes, szellős éjszakai viseletet válasszunk.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)