Nőtt a légúti megbetegedések száma Kárpátalján

Kárpátalján tovább emelkedik az akut légúti vírusfertőzések, köztük a koronavírus-fertőzések száma. 2026 45. hetében, november 2–9. között összesen 2898-an fordultak orvoshoz légúti megbetegedések tüneteivel, ami 4,6 százalékos növekedést jelent az előző héthez képest.

A betegek közül 1659 gyermek, 1239 pedig felnőtt volt. Az előző héten 2771 megbetegedést regisztráltak. A legmagasabb fertőzöttségi arányt az Ungvári járásban jegyezték fel.

A jelentési időszakban 42 beteget kellett kórházba szállítani, közülük 15-en öt év alatti gyermekek voltak.

Kik vannak leginkább veszélyben?

A légúti fertőzések szempontjából fokozottan veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegségben szenvedők, a legyengült immunrendszerű személyek és a várandós nők. A vírusok már a tünetek megjelenése előtt is terjedhetnek, ezért a megelőzés különösen fontos.

Hogyan védekezhetünk?

A szakemberek azt javasolják, hogy lehetőség szerint kerüljük a zsúfolt helyeket, szellőztessünk rendszeresen, szükség esetén viseljünk maszkot, és tartsuk be a légúti higiénia szabályait.

Az influenza elleni védőoltás szintén fontos szerepet játszik a megelőzésben: csökkentheti a megbetegedés, valamint a súlyos szövődmények és a kórházi kezelés kockázatát.

A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a szezonális fertőzések terjedésének időszakában fokozottan ügyeljenek egészségükre, és ne hanyagolják el a megelőzést.

Kárpátalja.ma

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