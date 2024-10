Októberben ezeket a gyümölcsöket érdemes enni

Itt az ősz második hónapja, ám még mindig sok szezonális gyümölcs közül válogathatsz. Mutatjuk, most melyeket érdemes keresni a piacon és a boltokban.

A hűvösebb idő beköszöntével a légúti fertőzések gyakorisága is rohamosan nő. Nagyon fontos tehát, hogy ebben az időszakban is elegendő vitaminhoz és ásványi anyaghoz juttasd a szervezetedet, lehetőleg természetesen forrásból. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszer-pazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű projektjének összefoglalója nyomán bemutatjuk, milyen gyümölcsökből érdemes minél többet fogyasztani októberben.

Alma – Egy átlagos méretű, körülbelül 150 grammos darab elfogyasztásával 72 kilokalória energiát, 0,4 gramm fehérjét, 0,3 gramm zsírt, 17,1 gramm szénhidrátot (amelyből 15,6 gramm cukor) és 3,6 gramm rostot viszel be a szervezetedbe. Gazdag továbbá – egyebek mellett – C-vitaminban és káliumban is.

Birsalma – 100 grammonként 57 kilokalória energiát, 0,4 gramm fehérjét, 0,1 gramm zsírt, 13,4 gramm cukrot és 1,9 gramm rostot rejt. De C-vitaminban, káliumban és rézben is bővelkedik.

Füge – Ha nyersen fogyasztod, akkor 100 grammonként 74 kilokalória energia, 0,8 gramm fehérje, 0,3 gramm zsír, 16,3 gramm cukor és 2,9 gramm rost jut a szervezetedbe, jelentős mennyiségű kálium, B6-vitamin, réz és K-vitamin mellett. 100 gramm aszalt füge ezzel szemben 249 kilokalória és 54,1 gramm szénhidrát (amelyből 47,9 gramm cukor) bevitelét jelenti, gazdag továbbá K-vitaminban, kalciumban, káliumban, magnéziumban, mangánban, rézben és vasban is.

Gesztenye – 100 gramm sült gesztenyében 245 kilokalóriányi energia, 3,2 gramm fehérje, 2,2 gramm zsír, 47,9 gramm szénhidrát (amelyből 10,6 gramm cukor), valamint 5,1 gramm rost található. Ezzel a mennyiséggel ráadásul a napi mangán- és rézszükségleted több mint felét is fedezheted. Bevihetsz vele továbbá viszonylag sok B1-, B2-, B6-, B9-, C- és K-vitamint, valamint foszfort és káliumot is.

Gránátalma – 100 gramm gránátalma elfogyasztásával 83 kilokalóriányi energiát, 1,7 gramm fehérjét, 1,2 gramm zsírt, 14,7 gramm szénhidrátot (amelyből 13,7 gramm cukor) és 4 gramm rostot nyer a szervezeted. Emellett B9-, C- és K-vitamin-, továbbá kálium- és réztartalma miatt is megéri gyakran fogyasztani.

Körte – 1 nagyobb darab körte 131 kilokalória energia, 0,9 gramm fehérje, 0,5 gramm zsír, 27,8 gramm szénhidrát ( amelyből 22,5 gramm cukor), valamint 7,1 gramm rost bevitelét jelenti. C- és K-vitaminból, illetve káliumból és rézből is van benne belőle bőven.

Mogyoró – A mogyoró is tele van értékes tápanyagokkal, érdemes azonban csínján bánni vele. 100 grammban 567 kilokalória energia, 25,8 gramm fehérje, 49,2 gramm zsír (amelyből mindössze 6,3 grammnyi a telített, a többi egyszeresen vagy többszörösen telítetlen), 7,6 gramm szénhidrát (4,7 gramm cukor) és 8,5 gramm rost van. Ez a mennyiség fedezi továbbá a napi folsav- és rézigényed több mint 110 százalékát, a mangánszükséglet csaknem 100 százalékát, valamint az ajánlott niacin- és E-vitamin-bevitel legalább 70 százalékát is.

Szeder – 43 kilokalóriányi energiához, 1,4 gramm fehérjéhez, 0,4 gramm zsírhoz, 8,1 gramm cukorhoz és 1,7 gramm rosthoz juttathatod szervezetedet, ha elfogyasztasz 100 gramm szedret. Ez a mennyiség a napi C-vitamin-szükséglet 45 százalékát, valamint a K-vitamin- és a vasigény jelentős részét is képes fedezni.

Szőlő – 100 gramm szőlő elfogyasztása 69 kilokalória energia, 0,7 gramm fehérje, 0,2 gramm zsír, 17,2 gramm szénhidrát (amelyből 15,5 gramm cukor) és 0,9 gramm rost bevitelét jelenti. Egy ekkora adag ráadásul kielégíti a K-vitamin-szükséglet csaknem ötödét, valamint a réz- és káliumigény mintegy 10 százalékát is.

A Maradék nélkül csapata az informálás mellett kíváncsi volt arra, hogy követőik vajon melyik szezonális finomságot szeretik a legjobban. A hozzászólások alapján az almát nevezhetjük ki abszolút októberi kedvencnek. A második legtöbb „szavazatot” a körte kapta, míg a harmadik helyen a gesztenye végzett.

Forrás: hazipatika.com