Online Pető-fejlesztések a Beregszászi Máltai Szeretetszolgálatnál

A korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is folytatódtak a Beregszászi Máltai Szeretetszolgálatnál az eltérő fejlődésű gyermekek Petős-fejlesztései.

A koronavírus által a világban kialakult járványhelyzet miatt a foglalkozásokra nem volt lehetőségük a budapesti konduktoroknak Beregszászba utazniuk, viszont a fejlesztéseken résztvevő gyermekek számára nagyon fontos volt, hogy továbbra is fenn tudják tartani az eddig elért eredményeket. Ezért online formában valósultak meg, és jelenleg is folynak a terápiák, amelyeket a Szeretetszolgálat helyi szakembereinek segítségével végeznek. A magyarországi konduktorok online felügyelik, és instrukciókat adnak a terápiák teljes ideje alatt kamera és mikrofonok segítségével. Az instrukciók megfelelő elvégzésében, a helyes testtartás felvételében pedig a helyi szakembereink vannak segítségükre. A Pető-módszer lényege, hogy az idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik olyan tartalékokkal, melyek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatók. A foglalkozások alatt a gyermekek énekelnek, mondókáznak, miközben játékosan sajátítanak el az önellátáshoz szükséges különböző alapmozdulatokat.



A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) segítségével Szervezetünk az online terápiák elvégzéséhez szükséges média eszközöket tudott beszerezni, amelyek rendkívül fontos szerepet játszanak a fent említett terápiás alkalmak megvalósítása során. A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat köszönetét fejezi ki a KCSSZ-nek az általuk nyújtott támogatási lehetőségért.

Papp Anita,

a Beregszászi Máltai Szeretetszolgálat munkatársa