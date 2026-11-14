Egyszerű módszerekkel előzhető meg a téli párásodás és a penészedés

A téli hónapokban a hideg külső és a meleg belső levegő találkozása miatt gyakran párásodnak az ablakok. A rendszeresen lecsapódó nedvesség azonban nem csupán kellemetlenség: a tartósan párás környezet kedvez a penészgombák elszaporodásának, amelyek allergiás és légúti panaszokat is okozhatnak.

A lakás ideális relatív páratartalma 30–50 százalék között van, a 60 százalék feletti érték pedig már növelheti a penészedés kockázatát. A probléma első jele lehet a reggelre bepárásodó ablak, a nedves ablakpárkány, a dohos szag vagy a falak sarkaiban megjelenő sötét folt.

Egy egyszerű, olcsó házi praktika segíthet a levegő páratartalmának csökkentésében. Helyezzünk néhány evőkanál konyhasót egy kis tálkában az ablakpárkányra.

A só bizonyos mértékben képes megkötni a nedvességet, jóllehet, hatása korlátozott. Időnként ellenőrizzük, hogy átnedvesedett vagy összecsomósodott-e a só, és ha nedves, cseréljük ki frissre.

Fontos megjegyezni, hogy ez a praktika csak részmegoldás. A tartós eredmény érdekében ajánlott naponta többször rövid, intenzív kereszthuzattal szellőztetni, főzés és fürdés után gondoskodni a megfelelő légcseréről, valamint lehetőség szerint kerülni a ruhák szellőzetlen helyiségben történő szárítását. Az ablakokon lecsapódó vizet érdemes letörölni, tartósan magas páratartalom esetén pedig elektromos páramentesítő használata is indokolt lehet.

A hazipatika.com cikke nyomán

Nyitókép: illusztráció, Getty Images

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