Rákos-e az anyajegy?

A melanóma egy bőrrákfajta, egyúttal az egyik leggyakoribb és legelterjedtebb daganattípus. A bőr festéktermelő sejtjeiből, vagyis a melanocitákból indul ki, általában egy már meglévő anyajegyből. Éppen ezért nagyon fontos, hogy te is szemmel tartsd az anyajegyeidet, és tudd, mik a baljós jelek.

A melanóma az egyik legsúlyosabb és legagresszívabb rosszindulatú daganatos betegség. A bőrrák egyéb típusaihoz képest sokkal hamarabb képez áttéteket – például az agyban vagy a csontokban –, előrehaladott állapotában pedig már igen kicsi a túlélés esélye. Korai stádiumban felállított diagnózis és időben megkezdett kezelés esetén azonban csaknem százszázalékos az érintettek gyógyulási aránya. Éppen ezért a legtöbb, amit magadért tehetsz, ha kiemelt figyelmet fordítasz anyajegyeid állapotának követésére, valamint törekedsz a megelőzésre is.

Jelek, amelyek felvetik a melanóma gyanúját

A gyanús anyajegyek megítélésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Facebook-posztjában is említett „ABCDE-szabály” segíthet a legtöbbet. Ennek lényege, hogy öt nagyon fontos tényezőt kell figyelemmel kísérni az anyajegyek kapcsán – mégpedig az alábbiakat.

A – asymmetry, vagyis aszimmetria : nem kerek vagy ovális az anyajegy.

: nem kerek vagy ovális az anyajegy. B – border, vagyis határ : az anyajegy határa szabálytalan, vagy nem éles.

: az anyajegy határa szabálytalan, vagy nem éles. C – color, vagyis szín : a melanómát kettő vagy több szín együttes megjelenése jellemzi.

: a melanómát kettő vagy több szín együttes megjelenése jellemzi. D – diameter, vagyis átmérő : az anyajegy átmérője nagyobb 6 milliméternél.

: az anyajegy átmérője nagyobb 6 milliméternél. E – enlargement, vagyis előrehaladás: színbeli, méretbeli vagy felszíni változás észlelhető a bőrképleten.

Tényezők, amelyek növelik a melanóma kockázatát

Az erős napfénynek való kitettség egyértelműen növeli a melanóma kialakulásának kockázatát, akárcsak a többszöri leégés – különösen gyermek- vagy fiatalkorban. Rizikótényező továbbá, ha nagyszámú festékes anyajegyed van, főleg akkor, ha némelyik a normálistól eltérő formájú, méretű vagy színű, illetve ha van nagyméretű veleszületett anyajegyed is, amely felnőttkorban már 2 centiméteresnél nagyobb.

Akkor is érdemes fokozottabban vigyáznod a bőrödre, ha az 1-es fototípusba tartozol, tehát világos, szeplős bőrrel és természetes szőke vagy vörös hajjal rendelkezel. Ha igaz rád az előbbi állítás, akkor biztosan te is észrevetted már, hogy igen nehezen barnulsz, inkább leégsz. A te esetedben legalább 50-es faktorszámmal rendelkező naptej használata ajánlott. (De bármelyik típusba is tartozol, a fényvédelem mindenkinek egyaránt ajánlott, például naptej, UV-szűrős ruha és nagy karimájú kalap formájában. 11 és 15 óra között pedig jobb kerülni a közvetlen napfényt, mert ilyenkor még a kevésbé érzékeny bőr is komolyan károsodhat az erős UV-sugárzástól.)

Ezeken kívül a túlzott szoláriumhasználat, illetve a legyengült immunrendszer is emeli a bőrrák kockázatát. Nem árt óvatosnak és körültekintőnek lenned továbbá, ha a családodban már előfordult rosszindulatú bőrdaganat.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: anyajegy-borrak-szures.hu