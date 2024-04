Retek: erőt ad és méregtelenít

A friss, zsenge retek megjelenése a piacokon már hamisítatlanul a tavasz közeledtét jelzi. Kissé csípős íze miatt azonban sokan nem kedvelik, pedig érdemes beiktatni étkezésünkbe.

A retek a káposztafélék családjába tartozik, már az ókorban is termesztették. Csípős íze és illata a hagymafélék rokon illóolajától származik. Tavaszi és őszi fajtája ismert.

Alacsony energiatartalma miatt a fogyókúrák, de az egészséges, súlymegtartó táplálkozás fontos része is lehet. A friss, ropogós hónapos retek óvja és védi egészségünket – persze, csak ha rendszeresen szerepel étrendünkben.

Íme 10 érdekes tény amely a retek fogyasztása mellett szól:

1. A világon mindenhol megtalálható a retek: a jéghideg tundráktól kezdve a sivatagokig bárhol megterem, és szívesen is fogyasztják. Feltételezések szerint őshazája Észak-Kína vagy a Közel-Kelet lehetett, de Afrikában és Európában is évezredek óta ismerik. A legtöbb helyen gyógyító hatást tulajdonítanak neki, de a középkorban például vágyfokozóként is használták.

2. A természetes módszerekben hívők előszeretettel ajánlják a retket ízületi gyulladások, köszvényes panaszok és reuma ellen. Ennek alapja a benne rejlő illóolajak méregtelenítő-tisztító hatása. Sokan esküsznek arra, hogy a kora tavaszi, enyhébb tünetekkel járó virágpor-allergia ellen is hatékony.

3. Alacsony energiatartalma miatt a fogyókúrák, de az egészséges, súlymegtartó táplálkozás fontos része is lehet. 10 dekagramm retek átlagosan mindössze 15-20 kalória, ami még a zöldségek között sem számít soknak. Bátran együnk belőle sokat, de vigyázzunk a sózással, mert az egészségtelenné teheti!

4. Az élelmiszer-kutatók szerint a retekfélékben található mustárolaj-glikozidok már egy-két adag esetén is jótékonyak lehetnek. Ezek a vegyületek ugyanis antibakteriális hatásúak, és a mikroszkopikus gombák szaporodását is gátolják. Mivel sok tavaszi meghűléses betegséget baktérium okoz, a retek az ilyen problémák természetes gyógyszere.

5. Sok A- és B-vitamint, ezenkívül káliumot és foszfort tartalmaz. Az A-vitamin a bőrünket és látásunkat védi, a B-csoport tagjai pedig az anyagcserében játszanak szerepet. A foszfor idegrendszerünk normális működéséért felel, a kálium a vérnyomást normalizálja és segíti az izmok munkáját.

6. Igazi C-vitamin-bomba : a hónapos retek egy adagjában benne van a felnőttek számára ajánlott napi mennyiség száz százaléka! Míg korábban a skorbut megelőzésére használták, ma inkább az antioxidáns hatását használhatjuk ki. A C-vitamin ugyanis segít közömbösíteni a szervezetünkben stressz vagy környezeti hatások miatt keletkező szabadgyököket.

7. A retek akkor is segíthet, ha előző este egy kicsit többet ittunk a kelleténél . Az alkohol lebontásakor keletkező vegyületek miatti fejfájást csillapításában ugyanis a legfontosabb a máj méregtelenítő munkája, amelyet a retek gyorsabb tempóra ösztönözhet. Persze csak akkor hatásos, ha a sok folyadékot iszunk, így is segítve a méreganyagok távozását a szervezetből.

8. A benne található illóolajoknak köszönhetően a retek vizelethajtó hatású, serkenti a máj munkáját, gátolja a puffadást. Kifejezetten jó hatással van az epe elválasztásra, ezért epebántalmaktól szenvedőknek minden nap ajánlott enni belőle egy keveset. Egyesek finom, vízoldékony rostjai miatt hasmenés esetén is javasolják, de a múlt század elején – még az antibiotikumok feltalálása előtt – a sült retket tartották a tüdőbaj gyógyszerének.

9. Az enyhébb, száraz köhögésre természetes megoldást nyújthat a következő tipp: egy nagyobb retek közepét vájjuk ki, töltsük meg mézzel, hagyjuk néhány órát állni, majd a mézet kanalanként fogyasszuk el! A retek kioldódó nedvei ugyanis nyákoldó, köptető hatásúak.

10. Használhatjuk külsőleg is: a megtisztított, vékony szeletekre vágott és alaposan megsózott retek levét ugyanis régóta használják a bőrön megjelenő kisebb pigmentfoltocskák elhalványítására.

Forrás: hazipatika.com