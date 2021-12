Smihal: nem tervezünk az egész országra kiterjedő zárlatot bevezetni

Denisz Smihal miniszterelnök biztosított afelől, hogy nem terveznek újabb, az egész országra kiterjedő zárlatot bevezetni. Rámutatott, hogy még a legszigorúbb korlátozássokkal járó vörös kategóriába sorolt régiókban is az üzleti szféra szabadon működhet, ha minden alkalmazott felvette a védőoltás mindkét dózisát – tudatta csütörtökön az UNIAN hírügynökség.



Katerina Kuzminova, a Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) elemzője online sajtótájékoztatóján elmondta, hogy adataik szerint Ukrajna 25 régiójából már 20-ban meghaladta a 40 százalékot azoknak a lakosoknak a száma, akik legalább egy dózist felvettek a védőoltásból. Kifejtette, hogy változatlanul vezető helyen áll a főváros, Kijev, ahol a lakosság 72 százaléka már az oltás mindkét adagját felvette, második helyen pedig Kijev megye van, ahol ez az arány 54 százalék. Ugyanakkor Kárpátalján a legalacsonyabb az oltottak aránya, ahol az első dózist még csak az ott lakók 32 százaléka adatta be magának, mindkét adagot pedig 25 százalékuk.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 13 625 553-an adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 1 045 616-an pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik oltást eddig 6974-en kaptak. Szerdán 117 042 embert oltottak be.

Forrás: MTI