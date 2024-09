Sokakat nem hagy aludni: éjszakai orrdugulás

Az éjjeli orrdugulás sok ember számára kellemetlen probléma, amely képes teljesen tönkretenni a nyugodt alvást.

Elsőre nem hangzik jelentős dolognak az orrdugulás, de nagyon is meg tudja keseríteni a napjainkat, ha hosszan fennáll. És bizony nemcsak a nappalainkat, hiszen éjjel még aludni sem tudunk, ha nem kapunk rendesen levegőt. Sokaknak pedig épp ez a problémájuk: az orrdugulás éjszaka erősödik fel náluk.

Az éjjeli orrdugulás okai összetettek lehetnek. Vegyük sorra, mi jöhet szóba, ha ezzel a tünettel találkozunk!

Allergia

A különféle allergiás reakciók (például poratka-, pollen-, penész- vagy állatszőr-allergia) gyakori kiváltó okai az orrdugulásnak, különösen éjszaka, amikor a lakásban felhalmozódott allergének nagyobb koncentrációban vannak jelen. Az allergének ugyanis irritálják az orrnyálkahártyát, ami váladékozást és duzzanatot okozhat.

Megfázás és felső légúti fertőzések

Ez a legkézenfekvőbb: nátha vagy influenza során a nyálkahártya begyulladhat, ami orrdugulást okoz. A tünetek azért súlyosbodnak éjszaka, mert fekvő helyzetben a nyálkahártya képes még inkább megduzzadni.

Túlságosan száraz levegő

A száraz levegő irritálhatja az orrnyálkahártyát. Ez különösen télen gyakori jelenség, amikor a fűtés miatt eleve alacsonyabb a páratartalom. Ez a hatás nem szorítkozik az éjszakára, de sokan ilyenkor is szenvednek tőle.

Reflux

Eggyel ritkább az okok sorában, de érdemes ezt is számításba venni. A savas reflux tüneteire jellemző, hogy a vízszintes testhelyzet miatt éjszaka rosszabbodhatnak. Az irritáció az orrnyálkahártyára is hatással lehet – ez is okozhat orrdugulást.

Érszűkítő orrcseppek használata

Az ilyen típusú orrcseppek túlzott használata is eredményezheti az orrnyálkahártya visszatérő duzzanatát, ami egy idő után szintén krónikus orrdugulást eredményez.

Terhesség

Speciális élethelyzet, de sokan ilyenkor tapasztalják először a zavaró éjjeli jelenséget. A várandósság alatti orrdugulást hormonális változások okozzák; ilyenkor fokozott a vérkeringés az orrnyálkahártyában.

De bármi legyen is az ok, meg kell találnunk a hatékony kezelési formát. Házi praktikákat is kipróbálhatunk, de kaphatók hatékony készítmények is a problémára, amelyek a bennük lévő hatóanyagoknak köszönhetően csökkentik az orrnyálkahártya duzzanatát. Sokat segíthet a tünetek enyhítésében egy párásító a hálószobában! Emellett fontos a megfelelő folyadékbevitel, hogy a nyálkahártya ne száradjon ki. Ha az orrdugulást allergia okozza, első természetesen az allergének elkerülése, a rendszeres haj- és ágyneműmosás, szőnyegtisztítás. Fekvő helyzetben a nyálkahártya duzzanata fokozódhat, ezért célszerű a fej megemelése, például egy magasabb párna használatával, hogy elősegítsük az orrjáratok átjárhatóságát. Ha reflux áll a háttérben, étrendi változtatásokkal és gyógyszeres kezeléssel próbálkozhatunk.

Forrás: hazipatika.com