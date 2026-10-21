Fekete vagy zöld tea: melyik jobb a szív egészsége szempontjából?

A rendszeres teafogyasztás összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázatával, ám a kedvező hatás mértéke a tea típusától, elkészítésétől és fogyasztásának módjától is függhet. A szakértők szerint ugyanakkor egyik teafajta sem helyettesíti az egészséges életmódot.

A Daily Mail által ismertetett kínai kutatásban a Huazhong Tudományos és Technológiai Egyetem kutatói 485 934 ember adatait elemezték. A mintegy kilencéves megfigyelési időszak alatt 14 863 résztvevőnél alakult ki valamilyen érrendszeri betegség.

Az eredmények szerint azoknál, akik hetente legalább három alkalommal fogyasztottak teát, körülbelül 11 százalékkal alacsonyabb volt a betegségek kockázata.

A legalacsonyabb kockázatot napi hat-nyolc csésze tea mellett figyelték meg, ugyanakkor egy 2024-es áttekintés szerint a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázatának csökkenése napi körülbelül másfél-három csésze fogyasztásánál már nem mutatott további jelentős változást. A kutatók a mérsékelten erős teát kedvezőbb mutatókkal hozták összefüggésbe, míg a túl forró ital fogyasztása magasabb kockázattal társult.

Fontos azonban, hogy ezek megfigyeléses eredmények: az összefüggések önmagukban nem bizonyítják, hogy a tea okozza a kedvező változásokat.

Milyen előnyei lehetnek az egyes teafajtáknak?

Fekete tea: Polifenolokat, köztük flavonoidokat tartalmaz, amelyek támogathatják az erek normális működését. Egyes vizsgálatok szerint rendszeres fogyasztása kis mértékben hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez. Érdemes azonban mérsékelni a hozzáadott cukor mennyiségét.

Zöld tea: Katechineket, köztük EGCG nevű antioxidáns vegyületet tartalmaz. Laboratóriumi vizsgálatokban ezt a vegyületet az érfalakban kialakuló zsírlerakódásokkal kapcsolatos folyamatokkal hozták összefüggésbe. Jeremy Pearson, a Brit Szív Alapítvány professzora szerint azonban a szervezet gyorsan lebontja az EGCG-t, ezért egyelőre nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a zöld tea jelentősen javítaná a szív egészségét.

Rooibos: A dél-afrikai eredetű, koffeinmentes ital esti fogyasztásra is alkalmas. Előzetes kutatások a koleszterinszintre és az oxidatív stresszre gyakorolt lehetséges hatásait vizsgálták, de a szívvédő hatásának igazolásához további bizonyítékokra van szükség.

Gyümölcs- és bogyósteák: Hozzáadott cukor nélkül a cukros üdítők alternatívái lehetnek. Polifenoltartalmuk az összetételtől függ, a friss gyümölcsök és bogyós termések pedig rostokat és más értékes tápanyagokat biztosítanak.

Melyik tea emelheti a vérnyomást?

Különös óvatosságot igényel az édesgyökeret tartalmazó tea. Az édesgyökérben található glicirrizin emelheti a vérnyomást, folyadék-visszatartást okozhat, és csökkentheti a vér káliumszintjét. Nagy mennyiségű vagy tartós fogyasztása súlyos esetben szívritmuszavarhoz is vezethet.

Az amerikai Nemzeti Kiegészítő és Integratív Egészségügyi Központ figyelmeztetése szerint a kockázat különösen magas vérnyomással, illetve szív- vagy vesebetegséggel élők esetében jelentős. Az édesgyökérteát ezért nem ajánlott rendszeresen, nagy mennyiségben fogyasztani.

A kávé is lehet a kiegyensúlyozott étrend része

A kávé szintén tartalmaz polifenolokat, például klorogénsavat. Egy több mint 600 ezer ember adatait feldolgozó, 13 vizsgálatot összesítő metaanalízis a mérsékelt kávéfogyasztást a szívelégtelenség kockázatának nyolcszázalékos csökkenésével hozta összefüggésbe. Ez az eredmény sem bizonyít ok-okozati kapcsolatot.

Ro Huntriss dietetikus szerint napi két-négy csésze kávé tekinthető mérsékelt mennyiségnek, és a koffeinmentes változat is tartalmazza a kávé számos hasznos vegyületét.

A szakértők végkövetkeztetése szerint a fekete és a zöld tea egyaránt beilleszthető a szívbarát étrendbe, de egyik ital sem nyújt önmagában garanciát a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére. A változatos táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a dohányzás kerülése és a vérnyomás ellenőrzése továbbra is meghatározó szerepet játszik a szív egészségének megőrzésében.

Forrás: storinka.com.ua

Nyitókép: Getty Images

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