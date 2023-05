Terhességi diabétesz tünetei és kezelése

Mi a terhességi diabétesz?

Más néven: Gesztációs diabétesz



Tünetek

• nagy súlyú baba

• fejlődési rendellenesség

Terhességi diabéteszről akkor beszélünk, ha a cukorbetegség a terhesség során jelentkezik.

Mivel a terhesség eleve fokozza a cukorbetegségre való hajlamot, ezért a 24. és 28. terhességi hét között terheléses vércukor vizsgálatot kell végezni: reggel megnézik a kismama éhgyomri vércukorszintjét, majd 75 gramm glükóz elfogyasztása után két órával megismétlik a mérést. Ha ez az érték nem kisebb 7,8 mmol/l-nél, akkor terhességi cukorbetegségről beszélünk. Ha a kiindulási vércukorérték eleve magas, a terheléses vizsgálat nem végezhető el, viszont a betegség fennállása így is kimondható. Sajnos azt sokszor nehéz megállapítani, hogy a probléma már korábban is fennállt-e, vagy pedig ténylegesen csak a terhesség során alakult ki.



A terhességi diabétesz előfordulása

A gesztációs diabétesz gyakorisága a cukorbetegségéhez hasonlóan folyamatosan növekszik, előfordulását 4 és 8 százalék közöttire becsülik.



A terhességi diabétesz okai

Ahogyan nem ismert a cukorbetegség kiváltó oka, úgy nem ismert a terhességi cukorbetegségé sem, de hajlamosító tényezőket azért ismerünk. Ilyen a genetikai hajlam, egyes immunológiai folyamatok, de a kockázatot egyértelműen növeli az egészségtelen életmód, különösképpen az elhízás.



Inzulinrezisztencia és policisztás ovárium szindróma (PCOS) esetén is gyakoribb a megbetegedés.

Annak oka, hogy a cukorbetegség a terhesség alatt nagyobb eséllyel jelentkezik, a hormonális változásokban keresendő. Konkrétan abban, hogy méhlepényben termelődő hormonok csökkentik a szervezetben termelődő inzulin hatását. Ettől pedig már csak egy lépés a cukorbetegség.



A terhességi diabétesz diagnózisa

A terhességi diabétesz esetleges fennállását szűrővizsgálattal ellenőrzik a terhesség 24. és 28 hete között, magát a diagnózist pedig a terheléses vércukorszint-vizsgálat eredménye alapján állítják fel. Ha vannak hajlamosító tényezők – például a kismama idősebb, túlsúlyos vagy van más endokrinológiai betegsége, policisztás ovárium szindrómája van, esetleg van ismert cukorbeteg a családban – érdemes a vércukorszint vizsgálatát korábban is elvégezni.



Ha valaki ismert cukorbeteg, akkor nem végeznek nála terheléses vizsgálatot, lévén esetében nincs értelme terhességi diabéteszt is keresni.



A terhességi diabétesz tünetei, kórlefolyása

A gesztációs diabétesz a szűrővizsgálaton mindenképpen kiderül, tünete viszont nem feltétlenül van. Ez az oka annak, hogy mindenképpen szükséges a szűrővizsgálat elvégzésére. (Persze egy súlyosabb fokú cukorbetegségnek már értelemszerűen vannak tünetei: ezek ugyanazok, mint a klasszikus cukorbetegségnél.)



A terhesség alatt nemcsak anyai, hanem magzati hatásokkal is számolni kell. A nem kezelt cukorbeteg kismamák újszülöttjei például jellemzően nagy súllyal születnek, gyakoribb közöttük a fejlődési rendellenesség, és megszületésük után sokkal nehezebben alkalmazkodnak az önálló élethez. Emiatt van az, hogy az ilyen kicsiket még intenzívebben figyelik, gyakrabban nézik a vércukorszintjüket. Diabétesz is nagyobb eséllyel alakul ki náluk, lévén annak hajlama öröklődik.



Mivel ezek a babák nagyon nagyra nőnek, 4 kilónál jellemzően nehezebbek, eleve problémás lehet a születésük is. Általában más annak dinamikája is, több például a vállelakadás, rosszabb lesz a sebgyógyulás, nagyobb a fertőzésveszély.



A terhességi diabétesz kezelése

A gesztációs diabétesz kezelése alapvetően nem különbözik a cukorbetegségétől, leszámítva azt, hogy gyógyszeres kezelést nem alkalmaznak. A terápia első és legfontosabb lépése mindig a megfelelő diéta betartása és a rendszeres testmozgás. Ha ez nem bizonyul elegendőnek, akkor a következő lépés az inzulin adása: ezt általában naponta többször kell adagolni, de a pontos terápia minden esetben egyénre és az alkalmazott diétára szabott. Ahhoz, hogy a terápiát jól meg lehessen határozni, a vércukorszintet folyamatosan mérni és naplózni kell, az inzulinadagolást pedig annak megfelelően kell meghatározni. Ehhez diabetológus segítségére is szükség van.



A terhességi diabétesz gyógyulási esélyei

A terhességi diabétesz nem gyógyítható, de a szénhidrát-háztartás nagyon szépen egyensúlyban tartható, a baba világra jövetele után pedig a betegség is gyakran megszűnik. Utóbbi az oka annak, hogy a kismamákat szülés után hat héttel újra vércukor-terheléses vizsgálatnak szokták alávetni: ekkor nézik meg, hogy fennáll-e még a cukorbetegség. A diabéteszre való későbbi hajlam ilyenkor akkor is magasabb, ha a vizsgálat negatív, tehát maga a cukorbetegség tulajdonképpen elmúlik. Emiatt az érintetteket a későbbiekben is rendszeresen szokták szűrni.



A terhességi diabétesz megelőzése

A terhességi cukorbetegség megelőzését az egészséges életmód segítheti. Ebbe beletartozik a megfelelő étkezés és testmozgás, mellette pedig a testsúly kordában tartása is.



Régebben az 1-es típusú cukorbetegek elve korlátozottan vállalhattak csak gyereket, manapság viszont már nincs ez így, lévén a kezelés hatására már esetükben is szövődménymentes lehet a terhesség. A 2-es típusú cukorbetegek közül is egyre többen esnek eleve úgy teherbe, hogy ismerten cukorbetegek: ha őket jól kezelik, szövődményekkel nekik sem kell számolniuk.

Forrás: hazipatika.com