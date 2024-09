Természetes módszerek az immunrendszer támogatására ősszel

Az ősz nemcsak az iskolakezdés és az év vége előtti munkahelyi hajtás időszaka, hanem a náthaszezon kezdetéé is. Egy-egy felső légúti megbetegedés sokszor a legrosszabb pillanatban dönt ágynak, így érthető, ha szeretnénk megelőzni a bajt. Lássuk, mi segíthet ebben.

Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy nincsenek csodaszerek, amelyek hatására egyik napról a másikra sebezhetetlenné válnánk a vírusokkal és baktériumokkal elleni állandó küzdelemben. Ezzel együtt életmódunk jelentősen befolyásolja szervezetünk védelmének működését, ami egyszersmind lehetőséget kínál arra, hogy tudatosan javítsuk esélyeinket a fertőzésekkel szemben. Persze egyes betegségek, így például az influenza vagy a COVID-19 ellen elérhető védőoltás is, de például a megfázás legtöbb formájával kapcsán csak immunrendszerünkben bízhatunk. Az alábbiakban a kaliforniai UCI Health magánegészségügyi szolgáltató gyűjtése alapján bemutatjuk, milyen természetes módszerek révén támogathatjuk immunvédekezésünket az őszi időszakban, hogy ne kelljen láz és orrdugulás miatt kimaradnunk az iskolából, munkából, szabadidős tevékenységekből.

A legfontosabb tápanyagok

A jól funkcionáló immunrendszer alapja a vitaminokban és tápanyagokban gazdag táplálkozás, kielégítve szervezetünk ez irányú igényeit. Praktikus megközelítés lehet, hogy igyekezzünk minél színesebben étkezni – a szó szoros érelmében véve. A különféle színben pompázó, friss zöldségek és gyümölcsök rendszeres fogyasztása kiváló kiindulási pont, hiszen ezek megannyi hasznos antioxidánssal és polifenolokkal látják el testünket. Külön említést érdemel a D-vitamin, amely napfény hatására a bőrünkben képződik, csakhogy a tél közeledtével éppen napfényből lesz sokkal kevesebb. Éppen ezért minden alkalmat javasolt megragadni, hogy kimehessünk a szabadba ezekben a hónapokban. Továbbá célszerű étrend-kiegészítők segítségével is pótolni a D-vitamint: a tél közeledtével már napi 2000 nemzetközi egység (NE) bevitele javasolt.

Az időjárás hűvösebbé válásával még egy fontos dolog háttérbe szorulhat: a folyadékpótlás. Ahogy véget ér a nyári hőség, az általános szomjúságunk is alábbhagyhat, pedig testünknek ugyanúgy szükségbe van vízre – beleértve a felső légúti fertőzések elleni harcot is. A folyadék ugyanis nélkülözhetetlen a zavartalan nyirokkeringéshez. Ez pedig nem más, mint immunrendszerünk sztrádája, amelyen keresztül összetevői pillanatok alatt eljutnak a szervezet azon pontjára, ahol fel kell venni a küzdelmet a betolakodó kórokozókkal szemben. Ilyen módon, ha az ember dehidratált, az negatív kihatással lehet az immunrendszer reakciókészségére, utat engedve a nemkívánatos fertőzéseknek. Törekedj tehát az őszi hónapok során is a kellő folyadékbevitelre. Hasznos segítség lehet ebben, ha mindig tartasz a közeledben egy üvegben vizet mementóként.

Kialvatlanság és stressz: egyenes út a náthához

A munkahelyi és egyéb teendők eredejében bolyongva gyakran érezhetjük úgy, hogy egyszerűen nincs időnk magunkra, és kénytelenek vagyunk két végéről égetni a gyertyát. Csakhogy ez hamar visszaüthet, gátat szabva annak is, hogy el tudjuk látni feladatainkat. Először is ismert, hogy a kialvatlanság gyengíti az immunrendszer működését. Csökkenti a természetes ölősejtek és antitestek, valamint fokozza a gyulladáskeltő citokinek termelődését, ami összességében jó helyzetbe hozza az ősszel gyorsan terjedő vírusokat és baktériumokat. Éppen ezért bármennyire is sok a dolgunk, a napi 7-8 óra pihentető alvásból nem engedhetünk. A megfelelő alvásmennyiség mellett az alvásminőség is meghatározó. A nyugodt éjszakák záloga a csendes, sötét hálószoba, a következetesen betartott alvásrutin (mindennap azonos időben való felkelés és lefekvés), valamint a kiadós étkezések és a képernyőbámulás mellőzése a lefekvést megelőző egy-két órában.

Az alvást emellett a mentális stressz, a határidők és teendők fejünkben cikázó gondolatai is tönkretehetik. Ráadásul nem ez az egyetlen mód, amely révén a stressz aláássa immunrendszerünk helyes működését. Fontos tehát megtalálnunk azt a módszert, amely által a leghatékonyabban le tudjuk vezetni a felgyülemlett feszültséget. Vannak, akiknél a meditáció vagy a jóga működik, másoknak a napló- vagy blogírás segít, de akár légzőgyakorlatok, sőt, az olvasás és a zenehallgatás is remekül beválhat a mindennapokban. Végezetül érdemes hangsúlyozni a rendszeres testmozgás stresszcsökkentő hatását, hozzátéve, hogy a sport a vérkeringést is élénkíti, ami szintén előnyös az immunvédekezés szempontjából.

Egy kis odafigyeléssel megelőzheted a fertőzéseket

Amikor immunerősítésről beszélünk, csak az érem egyik felét látjuk. Mintha egy várat védve kizárólag katonáinkra bíznánk, hogy megállítsák az ostromot. De mi lenne, ha lehetőségünk nyílna azt is befolyásolni, hogy az ellenség mekkora haderővel támadjon? Nos, a cseppfertőzéssel terjedő légúti kórokozók esetében megtehetjük ezt néhány egyszerű óvintézkedés betartásával. A koronavírus-pandémia a társadalom széles rétegének megtanította, mennyire fontos a megelőzésben a rendszeres kézmosás és a környezetünkben található felületek gyakori fertőtlenítése. Hasonlóképpen a fizikai távolságtartás is előnyös a zsúfolt helyeken, így a tömegközlekedésen utazva, plázákban, szupermarketekben vásárolva stb. Sőt, ilyen helyzetekben a maszkviselés sem ördögtől való gondolat.

