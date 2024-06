Tévhit, hogy csak étrend-kiegészítővel vihetsz be folsavat

A folsav a B-vitaminok családjába tartozó folát szintetikus formája – gyakran B9-vitaminként, ritkábban M-vitaminként is emlegetik. A tévhit ellenére azonban ez a mikrotápanyag nem csupán étrend-kiegészítőkkel vihető be, ugyanis sokféle élelmiszerben is megtalálható természetes formában.

Sokféle természetes forrásból is hozzájuthatunk a nagyon fontos folsavhoz – adta hírül közösségi oldalán a Rizikometer. Az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó csapat a német ÖkoTest cikkére hivatkozva azt írta, nem árt odafigyelni, hogy nehogy túllépjük a napi bevitel biztonságos határát.

Jobb megelőzni a folsavhiányt

Azt már viszonylag sokan tudják, hogy egy magzat idegrendszerének egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen a folsav, így a terhesség alatti folsavpótlás számos veleszületett rendellenesség megelőzéséhez kulcsfontosságú. A Német Táplálkozástudományi Társaság (DGE) éppen ezért azt tanácsolja a várandós nőknek, hogy gondoskodjanak napi 400 mikrogramm (μg) folsav beviteléről terhességük első trimeszterében.

A folsavhiány gyerek- és felnőttkorban is számos egészségi problémát – például idegrendszeri betegségeket, vérszegénységet, emésztési zavarokat, nyálkahártya-elváltozást – okozhat. Mindezek megelőzése érdekében az alábbi, folsavban gazdag ételeket is kifejezetten érdemes beépíteni a mindennapi táplálkozásba:

spenót

káposzta

brokkoli

salátafélék

máj

tojás

citrusfélék

paradicsom

burgonya

diófélék

száraz bab

borsó

lencse

teljes kiőrlésű termékek

Túlzásba vinni sem szabad!

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ugyanakkor arra is figyelmeztetett már, hogy a folsav hosszabb távú bevitele csak napi 1000 μg felső határig tekinthető biztonságosnak. Aki tehát folsavpótló étrend-kiegészítő szedése mellett magas folsavtartalmú ételeket fogyaszt, az könnyen túllépheti ezt a határt, ami pedig komoly veszélyeket rejthet magában. A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) szerint például – bizonyos feltételek mellett – még akár a rák kockázata is emelkedhet a túlzott folsavbeviteltől.

Forrás: hazipatika.com