Több mint 230 ezer gyermekbénulás elleni vakcinát kapott Ukrajna

Összesen 232 500 adag gyermekbénulás elleni védőoltás érkezett Ukrajnába, amelyeket a nemzeti oltási program keretében ingyenesen biztosítanak a gyermekek számára. Erről Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma számolt be közösségi oldalán az október 24-i gyermekbénulás elleni küzdelem világnapja alkalmából.

A vakcinákat az egészségügyi minisztérium és a Globális Oltási és Immunizációs Szövetség (Gavi) együttműködésének köszönhetően szerezték be. A 2024 végén aláírt megállapodás értelmében a szervezet támogatja Ukrajna nemzeti oltási programját.

A védőoltások beszerzését és Ukrajnába szállítását az UNICEF végzi, míg az országon belüli elosztást az ukrán Közegészségügyi Központ koordinálja.

A vakcinákat jelenleg a központi raktárban tárolják, ahonnan hamarosan az ország valamennyi régiójának egészségügyi intézményeibe eljuttatják.

Az egészségügyi minisztérium emlékeztetett arra, hogy a széles körű oltási kampányoknak köszönhetően világszerte több mint 99 százalékkal csökkent a gyermekbénulásos esetek száma. Míg 1988-ban mintegy 350 ezer megbetegedést regisztráltak, 2023-ban már csak 12 esetet tartottak nyilván a közlés szerint.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a vírus továbbra is veszélyt jelenthet a gyermekekre, amíg a világ bármely országában jelen van.

A gyermekbénulás elleni oltás a poliovírus mindhárom típusa ellen védelmet nyújt. Az alkalmazott inaktivált vakcina nem tartalmaz élő vírust, ezért legyengült immunrendszerű személyek számára is alkalmazható.

A szülők a gyermekorvosnál, a háziorvosnál vagy a legközelebbi egészségügyi intézményben kérhetik az ingyenes védőoltást.

Amennyiben egy gyermek elmulasztotta valamelyik kötelező oltását, a minisztérium azt javasolja, hogy a szülők mielőbb forduljanak orvoshoz, aki egyéni oltási tervet állít össze a pótlására.

Kárpátalja.ma

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