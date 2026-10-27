Ukrajna és Kína együttműködik a robotsebészet fejlesztésében

Ukrajnában létrehozhatják az ország első tudományos és gyakorlati robotsebészeti központját, amely a korszerű műtéti eljárások bevezetését, az orvosok képzését és a kutatást is szolgálná. A projekt megvalósításában kínai partnerek is részt vesznek.

Ukrajna és Kína a robotsebészet fejlesztéséről, a modern orvostechnológiai megoldások bevezetéséről és az egészségügyi szakemberek képzéséről egyeztetett. A megbeszélésekre az ukrán delegáció kínai munkalátogatásán került sor, amelyen részt vett Hennagyij Nerszeszjan, az ukrán egészségügyi miniszter helyettese is.

Robotsebészeti központot hoznának létre Kijevben

Az együttműködés egyik legfontosabb célja Ukrajna első tudományos és gyakorlati robotsebészeti központjának létrehozása. Az intézmény a Kardiológiai és Szívsebészeti Központ bázisán működne.

A tervek szerint az új központban a betegellátás mellett az orvosok képzésére, tudományos kutatásokra és nemzetközi szakmai együttműködésekre is hangsúlyt fektetnének. Az oktatási programok megvalósításába bekapcsolódik a P. L. Szu­pik nevét viselő Ukrán Nemzeti Egészségügyi Egyetem is.

A központ felszerelésének egyik alapját az SR2000 robotsebészeti rendszer adja majd. A kínai partnerek az eszköz bevezetésében, az ukrán egészségügyi dolgozók képzésében, valamint a berendezés műszaki karbantartására szakosodott szakemberek felkészítésében is segítséget nyújtanak.

Az együttműködés a projekt tudományos támogatására is kiterjed. A kezdeményezés célja, hogy Ukrajna hosszú távon is képes legyen alkalmazni és továbbfejleszteni a korszerű robotsebészeti technológiákat.

Pontosabb beavatkozások, korszerűbb betegellátás

A robotsebészeti rendszerek lehetővé teszik, hogy a sebészek nagy pontossággal irányítsák a műtéti eszközöket. A megfelelő klinikai indikációk esetén ezek a technológiák csökkenthetik a szövetek sérülését, és hozzájárulhatnak a betegek gyorsabb felépüléséhez.

Az új központ létrehozása emellett biztosíthatja a sebészek szervezett, folyamatos képzését, valamint bővítheti a bonyolult műtétek elvégzésének lehetőségeit. A későbbiekben a megszerzett tapasztalatokat Ukrajna más egészségügyi intézményeiben is hasznosíthatják.

Több ukrán és kínai intézmény vesz részt a projektben

A kezdeményezés egy együttműködési memorandum keretében valósul meg. A megállapodásban részt vesz az ukrán parlament illetékes bizottsága, az Egészségügyi Minisztérium, a Kardiológiai és Szívsebészeti Központ, a P. L. Szu­pik Ukrán Nemzeti Egészségügyi Egyetem, valamint a kínai Suzhou Kangduo Robot Co., Ltd. vállalat.

A projekt hosszú távú célja, hogy a robotsebészet fokozatosan nagyobb szerepet kapjon az ukrán egészségügyben, és a korszerű technológiák alkalmazása révén fejlődjön a betegek ellátásának színvonala.

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