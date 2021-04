Ukrajnában megkezdték az oltást a Pfizer típusú vakcinával

Megkezdődött a Pfizer/BioNTech típusú koronavírus-vakcinával való oltás Ukrajnában április 18-án – írta az ukraine.segodnya.ua hírportál.

Az első Pfizer-vakcinát a Kijev megyei Borogyánkában adták be a hely neuropszichiátriai internátusa igazgatójának. Az intézetben mintegy 100 embert oltottak be vasárnap az amerikai fejlesztésű oltóanyaggal. A folyamatot Viktor Ljasko tisztifőorvos is végigkísérte.

A tisztifőorvos elmondta, hogy mától minden megyében elérhetővé vált a Pfizer vakcinája.

Kárpátalja.ma